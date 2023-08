Der „Rockn´Roll Train“ donnert durch die Neuburger Sommernacht

Die Band Timeless Delight begeistert in der Drogerie. Dabei wäre der Auftritt fast abgesagt worden.

Etwa 150 bis 200 Besucher und Zaungäste amüsierten sich am vergangenen Wochenende vor dem Live-Club "Die Drogerie" in der Neuburger Luitpoldstrasse bei der Band Timeless Delight aus dem Münchner Umland. Dabei wäre es um Haaresbreite nicht zum Konzert gekommen. Am Vortag gab die Band dem Veranstalter Klaus Köppl zu verstehen, dass man absagen müsse, da der Schlagzeuger Klaus Lutz aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist. Einen äquivalenten Ersatz zu finden, ist bei einer Band, die seit mehreren Jahrzehnten zusammenspielt, schier unmöglich.

Der Neuburger Profidrummer Tom Peroutka machte das Unmögliche möglich, sagte spontan zu und saß mit Leib und Seele am Samstag inmitten der Band und hauchte der Rocknacht gekonnt seinen Rhythmus ein. Das Publikum war begeistert, tanzte und feierte zu den besten Songs der Rolling Stones, Status Quo, AC/DC und unzähligen anderen Rockgrößen.

Timeless Delight spielen in der Neuburger Drogerie

Viel zu schnell verging der Abend und das dreistündige Konzert fand mit Pink Floyd`s "Another Brick in the Wall" das Ende des offiziellen Teils. Eine letzte Zugabe mit „Wild Thing“ von den Troggs wurde vom Publikum frenetisch gefeiert. Die Band versprach schon jetzt ihr Wiederkommen und attestierte dem Publikum die beste Feierlaune, die man diesen Sommer erlebt habe.

Die Drogerie verabschiedete sich mit dem Konzert in eine kurze Sommerpause. Am Samstag, 9. September, soll es wieder losgehen, wenn die siebenköpfige SKA-Band King Cojones aus Augsburg mit vier Blechbläsern aufspielt. Bei hoffentlich schönem Altweibersommerwetter soll noch einmal draußen gefeiert werden. Der Eintritt ist dann wie immer frei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch