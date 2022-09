Der Schwalbanger-Markt schließt - eine junge Nachfolgerin steht bereits fest

Plus 14 Jahre lang hat der Schwalbanger-Markt die Bewohner im Neuburger Stadtteil versorgt. Jetzt hört Inhaber Stefan Jusupov auf. Eine junge Nachfolgerin steht bereits fest.

Die Bewohnerinnen und Bewohner im Neuburger Schwalbanger verlieren eine gewohnte Einkaufsmöglichkeit. Zum kommenden Samstag, 1. Oktober, schließt der Schwalbanger-Markt. Nach 14 Jahren im ehemaligen Ärztehaus Am Schwalbanger, früher noch als „Mix-Markt“ und unter der Leitung seines Vaters, verlässt Inhaber Stefan Jusupov den Standort. Eine junge Nachfolgerin steht bereits fest.