Der schwerfällige Giftkäfer im Neuburger Auwald

Plus Im neuesten Beitrag hat sich das Aueninstitut aus dem Neuburger Auwald mit dem „Maiwurm“ beschäftigt. Was den Violetten Ölkäfer auszeichnet und was er so treibt.

Von Michael Denk

Der Violette Ölkäfer (Meloe violaceus) – schwerfällig erscheint dieser schwarz schillernde, bis zu vier Zentimeter lange Käfer, wenn er durch das abgestorbene Laub am Boden des Neuburger Auwalds kriecht, um an essbare Pflanzenteile zu gelangen. Seine Flügel sind zurückgebildet, weshalb er niemals zum Flug abheben wird, auch nicht um vor Fressfeinden zu fliehen. Doch das muss er auch gar nicht, schließlich hat dieses Kriechtier eine findige Verteidigungsstrategie entwickelt: die Produktion von Abwehrsekreten. Dieses Sekret wird in der Körperflüssigkeit der Insekten, der Hämolymphe, produziert und gelagert.

