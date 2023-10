Neuburg

Der Shootingstar des neuen Jazz: Wie sich Lakeica Benjamin im Birdland präsentierte

Plus Sie gilt als einer der leuchtenden Sterne am Jazzhimmel: Lakecia Benjamin. Dass das zu Recht behauptet wird, beweist sie mit ihrem Konzert im Neuburger Birdland.

Von Reinhard Köchl

Was soll man machen, wenn man Geburtstag hat und die Dinge eigentlich komplett anders laufen, als erwartet? Professionell bleiben, selbst wennʼs schwerfällt! Für Lakecia Benjamin bedeutet das nach mehrstündiger Autofahrt von Zagreb nach Neuburg beim Soundcheck erst einmal, die Gegebenheiten im Birdland-Jazzclub und die besonderen Umstände der Aufnahme für das 13. Birdland Radio Jazz Festival zu akzeptieren, die halt ein rein akustisches Konzert vorsehen. Hatte ihr das Management vorher so nicht mitgeteilt, obwohl die Verträge klar formuliert waren. Dass dann dennoch ein Konzert herauskommt, das die Besucher im brechend vollen Hofapothekenkeller unter Garantie noch lange in Erinnerung behalten werden, spricht für die amerikanische Altsaxofonisten, die als der Shootingstar des neuen Jazz gilt. Nach ihrem Neuburg-Gastspiel muss man sagen: absolut zu Recht!

Das Auditorium saugt jeden Ton, jeden Groove, jede Bewegung von Lakecia Benjamin begierig auf

Lakecia Benjamin hat an diesem Tag ihr 41. Lebensjahr vollendet, und, dass es kein gewöhnlicher geworden ist, liegt vor allem an ihrer unstillbaren Lust an der Liveatmosphäre, an ihrer schwer kontrollierbaren, unbändigen Energie und an dem Gefühl, gerade mit Jazz einen Grad der Freiheit erlangt zu haben, den es so im Pop, Rock und anderen Genres nicht gibt. Die sportliche Instrumentalistin aus New York und ihre akkurat aufeinander abgestimmte, perfekt funktionierende Band namens Phoenix um den Pianisten Zaccai Curtis, den Bassisten Ivan Taylor und Drummer AJ Strickland legen pausenlos Flächenbrände im Gewölbe, in dem die Raumtemperatur längst sommerliche Dimensionen erreicht hat. Das Auditorium saugt jeden Ton, jeden Groove, jede Bewegung begierig auf, und wieder einmal spürt jeder diese sagenhaften, kaum zu beschreibenden „Vibes“, die nur dann entstehen, wenn der Keller brodelt und die Musik auf eine höhere Ebene hievt.

