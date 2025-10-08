Der Sommerferien-Leseclub 2025 im Bücherturm ist beendet. Nachdem beim Startfest des Sommerferien-Leseclubs im Juli bereits rund 150 Kinder und Erwachsene im Bücherturm gespielt und knifflige Aufgaben gelöst haben, haben insgesamt 200 Kinder in diesem Jahr bei dem beliebten Lesewettbewerb, der von der Staatlichen Landesstelle für das öffentliche Bibliothekswesen konzipiert wurde, mitgemacht. Die Kinder erhalten dabei ein Teilnahmeheft, in dem sie die gelesenen Bücher eintragen können, selbst Bücher vorstellen, Rätsel lösen oder Bilder malen können. Am Ende der Sommerferien geben die Kinder ihre Hefte dann wieder ab. Unter allen Kindern, die dieses Jahr teilgenommen und ihre Hefte abgegeben haben, wurden 10 Kinder ausgelost, die sich über Preise freuen dürfen. Jedes Kind, das das Heft abgegeben hat, erhält aber natürlich auch eine Urkunde zur bestandenen Teilnahme.

