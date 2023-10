Der Termin fürs Neuburger Donauschwimmen steht fest

Es ist einer der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt Neuburg: das Donauschwimmen im Winter. Jetzt gibt es einen Termin - und eine gute Nachricht.

Gute Nachrichten für alle Fans des Winterdonauschwimmens: Der Termin für die Großveranstaltung in Neuburg steht nun fest. Am Samstag, 27. Januar 2024, organisiert die Wasserwacht Neuburg zum 53. Mal das eiskalte Vergnügen. Und auch den legendären Faschingsball am Abend wird es wieder geben. Es ist der erste Ball seit 2020. Erst hatte die Pandemie, dann die Folgen des Angriffskrieges gegen die Ukraine die Veranstaltung verhindert.

Die gute Nachricht ist allen ehemaligen Teilnehmern per Mail ins Postfach gespült worden. "Wir planen wieder wie vor Corona mit Schwimmen und Ball", heißt es in der Nachricht von Matthias Brendel. Anmeldungen werden ab Anfang November über die Internetseite der Wasserwacht möglich sein.

167 Bilder Über 1000 Teilnehmer: Das sind die Bilder vom Donauschwimmen 2023 Foto: Katrin Kretzmann, Tabea Huser, Winfried Rein

Zentraler Anlaufpunkt und auch Veranstaltungsort für die Siegerehrungen und den Ball ist wieder die Mehrfachturnhalle in der Berliner Straße. 2023 hatte es zwar ein Donauschwimmen gegeben, der beliebte Faschingsball konnte aber nicht mehr organisiert werden. Hintergrund dafür war die lange Unklarheit, ob das Hallenbad im Winter aufgrund der Energiepreise überhaupt und in welcher Form öffnen kann. Als das dann klar war, konnten die Verantwortlichen den Ball nicht mehr stemmen. So fuhren viele Teilnehmer nach dem Bad in der Donau wieder nach Hause.

Die Preise für die Teilnahme stehen bereits fest: Donauschwimmen kostet pro Person 17 Euro, die Karte für den Ball 19 Euro. Wer übernachten möchte (Parkbad-Turnhalle) zahlt 5 Euro, Frühstück wird 8 Euro kosten. (AZ)

