Der Turm des Oberen Tores in Neuburg ist "nicht mehr standfest"

Das Landesamt für Denkmalpflege ermahnt die Stadt, das prominente Wahrzeichen Neuburgs nicht weiter verkommen zu lassen. Ein Turm und das Dach sind baufällig.

Außen hui, innen pfui - so beschreibt Klaus Babel den Zustand des Oberen Tores in Neuburg. Der Stadtrat der Freien Wähler mahnt seit Jahren, dass das über 500 Jahre alte Torgebäude - eines der Wahrzeichen der Stadt Neuburg und einer der prominenten Zugänge zur Oberen Altstadt - baufällig ist und dringend gehandelt werden müsse. Jetzt hat das Thema wieder an Fahrt aufgenommen, denn das Landesamt für Denkmalpflege hat sich eingeschaltet.

Der Zustand und auch eine sinnvolle Nutzung der Räume im Oberen Tor sind seit Jahren ein Dauerbrenner im Stadtrat. Nun erneut am Dienstagabend. Anfang Juli nämlich hatte sich ein Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege vor Ort einen persönlichen Eindruck von dem Tor gemacht. Sein Fazit: Es besteht "dringlicher Handlungsbedarf". Die Stadt dürfe das Tor, das in der Denkmalliste des Freistaates Bayern steht, nicht verkommen lassen.

Blick in die Räume des Oberen Tores in der Neuburger Altstadt - hier in den Nord-Ost-Turm. Der Boden ist schwarz von Feuchtigkeit. Foto: Andreas Regler / Stadt Neuburg

Das rot getünchte Gebäude sieht von außen gepflegt aus. Innen aber stehen die Räume leer, sie sind feucht. Eine Nutzung wurde immer wieder mal diskutiert. Vor Jahren wollte man die heimischen Vereine einziehen lassen, doch "das Interesse ist nicht da", wie Stadtkämmerer Markus Häckl bestätigte. "Die Unterhaltsmaßnahmen sind jetzt am Ende. Es braucht eine grundlegende Sanierung", vermutet Andreas Regler vom Stadtbauamt. "In manchen Räumen war seit Jahrzehnten keiner drin."

Bilder zeigen den maroden Zustand des Oberen Tores in der Neuburger Altstadt

Jetzt schon, denn er präsentierte seine Bilder aus dem Inneren des Tores, die den Zustand zeigen: Der Putz bröckelt von den Wänden, die Böden sind schwarz - vermutlich vom Schimmel. Die Balken im Dachgeschoss muten wenig tragfähig an. Doch Hauptproblem scheint der Bereich hinter dem Nord-Ost-Turm zu sein. Zwischen dem runden Turm und den dahinter liegenden Gärten des Hugenottenbaus gibt es eine Stützwand. Diese werde durch Holzbalken und einen Stahlträger abgestützt. Die Balken sind durchgefeuchtet, der Stahlträger porös. Im schlimmsten Fall könnte das Dach des Turmes einfallen, so Regler. Auch das Dach macht grundsätzliche Probleme.

So sieht der Raum über der Tordurchfahrt aus. Foto: Andreas Regler / Stadt Neuburg

"Die Verkehrssicherheit in Richtung Altstadt ist aber weiter gegeben", betonte Regler auf Nachfrage von Stadtrat Gerhard Schoder (Grüne). Im Gremium war man sich einig, dass das Bauwerk keinesfalls weiter verkommen solle. "Niemand zweifelt an der Bedeutung des Gebäudes", sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ( CSU). Ein Fachbüro für Tragwerksplanung wird in den kommenden Wochen ein Gutachten erstellen, das klärt, was genau gemacht werden muss und was es kostet. 480.000 Euro sind dafür im Haushalt bereits eingeplant, erinnerte Häckl.

Oberes Tor in Neuburg: Ein Turm ist in seiner Standfestigkeit gefährdet

Klaus Babel hatte bereits zuvor eine flammende Rede für das Obere Tor gehalten. "Wir müssen tätig werden, um die Gebäudesubstanz nicht weiter zu gefährden." Kurzzeitig brandete eine Diskussion auf, ob nicht zunächst die Nutzung des Gebäudes geklärt werden sollte. Florian Herold (FW) schlug vor einen Investor zu suchen, der das Tor saniere und nutze. Peter Ziegler von der CSU sagte, man könnte doch einfach die Zwischendecke entfernen. Nach dem Hinweis auf den Denkmalschutz zog er den Vorschlag zurück.

Beim Schloßfest bietet das Obere Tor stets eine eindrucksvolle Kulisse - hier beim Zapfenstreich der Stadtwache am letzten Sonntag des Historischen Festes diesen Jahres. Foto: Barbara Wild

Gabriele Kaps (CSU) zeigte sich angesichts der Bilder beeindruckt. "Wir müssen das Geld in die Hand nehmen. Dieses Tor ist ein Stück Neuburger Identität." Frank Thonig von Wind brachte ein, dass das Tor nur ein Beispiel für die "Liste der maroden Bauwerke" in Neuburg sei. Auch das Stadttheater sei sanierungsbedürftig. Mit notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen, aufgrund knapper Finanzen so lange zu warten, wie es nur gehe, halte er für keine gute Lösung. "Aber die Prioritäten - auch beim OB - sind unterschiedlich".