Der umstrittene Radweg an der Augsburger Straße ist jetzt fertig

Der neue Radweg an der Augsburger Unterführung wurde zum Politikum in Neuburg. Erst jetzt, einige Wochen nach der Freigabe, ist die Stelle fertig ausgebaut.

Diese wenigen Meter Straße wurden zum Politikum in Neuburg: Der neu gestaltete Radweg an der Augsburger Unterführung hat für viele Diskussionen gesorgt - und das noch bevor die Stelle komplett fertig ausgebaut war. Das ist erst seit Kurzem der Fall. Einige Wochen nach der Freigabe der Stelle wurden etwa die Piktogramme, die zuvor gefehlt hatten, aufgetragen. Außerdem ist die rote Fahrradspur auf Beschluss des Verkehrsausschusses verlängert worden, Poller warnen zudem vor der Bordsteinkante im Weg.

Neuburg: Radweg an der Augsburger Straße ist fertig

"So kann es jetzt bleiben", sagt Verkehrsreferent Bernhard Pfahler. Wie berichtet, wird die neue Radwegführung drei Monate lang getestet. Dann entscheidet sich, ob diese Lösung eine von Dauer ist. An diesem Mittwoch stehen Kontrollen vor Ort an, um Geisterfahrer aufzuhalten und zu sensibilisieren - an der Augsburger Unterführung sowie auf der Donaubrücke. Text: Zidar/Foto: Wild

Lesen Sie dazu auch