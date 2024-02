Neuburg

Der Vater des Bösendorfer-Flügels: Ein würdiges Jubiläum gelingt im Birdland

Larry Porter, der Vater des Bösendorfer-Flügels, brillierte zur 250. Auflage der Reihe "Art Of Piano" im Neuburger Jazzkeller an den Tasten.

Von Reinhard Köchl

Ein Piano hat 88 Tasten, 52 weiße und 36 schwarze. Aber woran erkennt man, ob ein Klavier nun „jazztauglich“ ist, ein Wort, das im Zusammenhang mit dem jüngsten Jubiläum der Birdland-Premium-Reihe „Art Of Piano“ im Neuburger Jazzclub immer wieder Erwähnung fand? „Erstens an der Größe, dem Resonanzraum“, erklärt Larry Porter am Samstagabend einem staunenden Publikum vor Beginn des Konzertes im brechend vollen Hofapothekenkeller. „Zweitens am warmen, anziehenden, emotionalen Ton und drittens am Anschlag, weil ein Piano nun mal ein Perkussionsinstrument ist.“

Aha, nun wissen wir also Bescheid! Dass der Profi Porter zuvor die Frage nach der angeblichen Jazztauglichkeit eines Flügels etwas nüchterner, pragmatischer beantwortete, soll allerdings nicht unerwähnt bleiben. Er soll gut klingen. Das sei genauso wie bei Autos, bei denen auch nicht jedes wie das andere gebaut werde. Der amerikanische Pianist muss es schließlich wissen. Immerhin oblag ihm die Ehre, vor 33 Jahren das Bösendorfer Grand Piano 200 in der Wiener Klaviermanufaktur auszusuchen, der seither im Birdland-Jazzclub steht, für unzählige Sternstunden sorgte und einen gewaltigen Anteil am Erfolg des internationalsten aller Neuburger Kulturträger besitzt. Auch durfte der seit langem in Berlin lebende Amerikaner 1991 das erste Konzert von „Art Of Piano“ aus der Taufe heben. Da schien es nur logisch, den heute 72-Jährigen auch für die 250. Auflage wieder an die Donau zu holen. Eine feine, nicht nur der Tradition verpflichtete Idee!

