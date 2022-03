Der Vereinsamung entgegenwirken: Zuschuss für Neuburger Nachbarschaftshilfe

Plus Die Stadt Neuburg beteiligt sich stärker am Caritas-Projekt „Wir füreinander – Nachbarschaftshilfe“. Für das Stadtmarketing gibt’s jährlich einen Zuschuss von 140.000 Euro.

Die Caritas Neuburg-Schrobenhausen will ihre Nachbarschaftshilfe auf eine breitere Basis stellen. Die Stadt Neuburg beteiligt sich dabei mit einem Jahreszuschuss von 2800 Euro. Der Finanzausschuss genehmigte den Betrag für fünf Jahre sowie eine Kooperationsvereinbarung.