Der Vintage-Flohmarktladen in Neuburg öffnet regelmäßig

Der Vintage-Flohmarktladen in der Neuburger Rosenstraße öffnet ab März regelmäßig. Das sind die Termine.

Der Vintage-Flohmarktladen in der Rosenstraße, ehemals Bergbauers Weinecke, wird ab März regelmäßig an vier Tagen im Monat öffnen. Es handelt sich immer um das erste und dritte Wochenende im Monat, jeweils Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Vintage-Flohmarktladen in Neuburg öffnet an diesen Terminen

Außerdem hat der Laden an vier Zusatztagen im Jahr geöffnet: am Ostersamstag, am Frühjahrsdult-Sonntag, zu "Neuburg leuchtet" sowie am Herbstdult-Sonntag. (AZ)

