Der weltbekannte Pop-Art-Künstler James Francis Gill besucht Neuburg

Im Rahmen der Ausstellung 60 Jahre „Women in Cars“ nahm sich James Francis Gill Zeit für die Besucher der Galerie Nassler in Neuburg. Dort sind seine Bilder zu sehen.

Es war schon so etwas wie Ehrfurcht zu spüren, im dichten Gedränge der Galerie Nassler am Sonntagmittag. Kein geringerer als Pop-Art Legende James Francis Gill hatte sich die Ehre gegeben und mit ihm, ein Hauch des einzigartigen Lebensgefühls der Sechziger Jahre.

Schon seit dem 26. September präsentieren Barbara Nassler und ihr Team die Jubiläumsausstellung 60 Jahre „Women in Cars“, das Motiv, das bis heute große Leidenschaft des Texaners ist und ihm Anfang der Sechziger zum großen Durchbruch verhalf. Seine Werke zeigen schöne Frauen und zuweilen berühmte Männer, als reinste Pop-Art knallig bunt, rund um den Moment, in dem sie die relative Sicherheit ihrer Fahrzeuge verlassen und sich der Öffentlichkeit preisgeben – letztlich also der Moment, wenn Frauen (oder Männer) aus dem Auto aussteigen. Inspiriert von den frühen Paparazzi-Fotos im Time Magazine, aus Sicht des heutigen hyperöffentlichen Zeitgeistes eigentlich trivial, zeigt James Francis Gill mit seinen aktuellen Bildern, teils unter Nutzung von Metallic-Lacken nachempfundener Farben, dass dieser verletzliche Moment nicht viel von seiner Faszination verloren hat.

James Francis Gill besucht die Galerie Nassler in Neuburg

Berühmt und zu etwas Besonderem seiner Generation um Andy Warhol und Roy Lichtenstein, wurde der 87-Jährige auch durch seine dezidiert politischen Werke, insbesondere im Protest gegen den Vietnamkrieg. Heute, so sagt er, in Zeiten von Corona, Energiekrise und Ukrainekrieg, möchte er den Menschen diese ganzen Probleme nicht auch noch vor Augen halten. Seine Werke zu betrachten, soll eine Auszeit davon sein, ein wenig bunter Eskapismus sozusagen, in einer recht trostlosen Zeit.

Für alle die ein wenig Eskapismus gut gebrauchen können und die ausgezeichnet kuratierte Zeitreise durch James Francis Gills Werk erleben möchten, die Ausstellung in der Galerie Nassler am Spitalplatz ist noch bis zum 15. November geöffnet. Die Galerie Nassler hat immer von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.