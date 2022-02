Neuburg

19:30 Uhr

Der Windkraft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fehlt der Schub

Dem Himmel so nah: Auf der Nabe des Windrads und in 150 Meter Höhe betrachtet dieser Monteur die Juralandschaft bei Rennertshofen. Die Anlage läuft seit über zehn Jahren und produziert drei bis vier Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr.

Plus Das Windrad in Dezenacker in der Gemeinde Burgheim hat 30 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Jetzt droht ihm der Abriss. Neue Anlagen „will kaum einer vor seiner Haustüre haben“, weiß Windmüller Herbert Kugler.

Von Winfried Rein

„Bei drei Cent reiße ich alles ab.“ Der Neuburger Peter Höck hat vor 20 Jahren eines der ersten Windräder in Bayern aufgestellt. Rund 30 Millionen Kilowattstunden Strom hat die Anlage bei Dezenacker in dieser Zeit erzeugt. Doch heuer fällt sie aus der EEG-Förderung.

