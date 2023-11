Neuburg

„Der Wolf ist nicht willkommen“: Klares Statement vom Landrat bei den Jägern

Plus Im besiedelten Gebiet habe der Wolf nichts zu suchen, sagt Peter von der Grün auf der Hubertusfeier der Neuburger Jäger. Knapp 800 Jagdscheininhaber gibt es im Landkreis.

Von Winfried Rein

„Der Wolf ist bei uns nicht willkommen.“ Peter von der Grün (FW) gab bei der Hubertusfeier des Jagdschutzvereins Neuburg eine klare Stellungnahme ab. „In unserem dicht besiedelten Gebiet hat der Wolf nichts verloren“, so der Landrat.

In Ammerfeld hat vermutlich der Eichstätter Wolf eine Hirschkuh gerissen, in Hennenweidach, Irgertsheim und im Schuttertal bei Meilenhofen Schafe. Landrat Peter von der Grün verlangt, dass der hohe europäische Schutzstatus für den Wolf „dringend gesenkt werden muss“. Die Bundesregierung müsse rasch die Voraussetzungen für die Praxis und die „Entnahme“, sprich Abschuss, in kritischen Fällen schaffen.

