Descartes-Schüler erreicht erstmals Höchstpunktzahl bei Mathe-Wettbewerb

Zum ersten Mal ist es einem Sechstklässler des Descartes-Gymnasiums gelungen, die Höchstpunktzahl beim Känguru-Wettbewerb zu erreichen. Auch andere Schüler waren erfolgreich.

Das Descartes-Gymnasium beteiligt sich schon seit vielen Jahren mit seinen Schülerinnen und Schüler am Känguru-Mathematikwettbewerb. In diesem Schuljahr gelang es dabei dem Sechstklässler Benjamin Li erstmalig die Höchstpunktzahl zu erreichen. Benjamin zählt damit deutschlandweit zu den nur 89 Schülerinnen und Schülern aus insgesamt 155.516 teilnehmenden Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern, die es in dieser Wettbewerbsrunde schafften, jede der 24 Aufgaben fehlerfrei zu beantworten. Für diese hervorragende Leistung konnte jetzt Benjamin Li geehrt werden und erhielt vom Schulleiter Peter Seyberth und dem Wettbewerbsbetreuer Thorsten Hirschmann eine Urkunde und als Preis das Brettspiel „Calico“ überreicht.

Der Känguru-Wettbewerb wird in vielen europäischen und außereuropäischen Ländern gleichzeitig einmal jährlich am dritten Donnerstag im März als freiwilliger Wettbewerb durchgeführt. Die Aufgabenstellungen sind dabei interessant und vielgestaltig und sie zeigen, dass Mathematik in mehr Fragestellungen steckt, als man oft vermutet. Bei den Aufgaben des Wettbewerbs handelt es sich ausschließlich um Multiple-Choice-Aufgaben in drei Schwierigkeitsgraden und zur Lösung werden benötigt: Logisches Denken, Strukturieren, Definieren, Kombinieren, geometrisches Vorstellungsvermögen, Schätzen, Trendvoraussagen. All dies wird besonders im Mathematikunterricht gelernt und geübt und findet nicht nur beim Rechnen oder in den Naturwissenschaften Anwendung, sondern spielt auch im alltäglichen Leben eine Rolle, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Neben Benjamin Li erzielte auch der Zehntklässler Felix Silbernagl einen ersten Preis. Außerdem konnten sich noch 15 weitere Schülerinnen und Schüler über einen zweiten oder dritten Preis freuen. Insgesamt hatten 397 Schülerinnen und Schüler des Descartes-Gymnasiums am Wettbewerb teilgenommen. (AZ)