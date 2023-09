Deutliche Belebung der Markthalle: Macht das Brückenkollektiv weiter?

Plus Das Brückenkollektiv holte bisher 3000 Besucher zu seinen Events in die Neuburger Markthalle. Stadtpolitiker können sich eine Fortsetzung des Projekts gut vorstellen.

Malerei, Musik, Fotoausstellungen, Lesungen und Tischtennisspielen - das Neuburger Brückenkollektiv bringt Leben in die Markthalle am Schrannenplatz. Angesprochen sind nicht nur die jungen Leute, sondern die gesamte interessierte Öffentlichkeit.

Der Versuch einer Interaktion in der eher schwach genutzten Riesenhalle laufe jedenfalls sehr vielversprechend, versichert Tobias Albrecht, einer der Sprecher des Brückenkollektivs. „Wir sind ein junger Kulturverein und wir wollen etwas anbieten für alle Neuburger“, beschreibt der IBM-Designer das Hauptziel der Initiative. Junge Kultur bringe Veränderungen mit sich „und Mut, etwas Neues zu wagen“.