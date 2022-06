Diabeteszentrum: Kinderklinik Neuburg erneut zertifiziert

Ganzheitliche Therapie bei Diabetes stehen im Mittelpunkt, wenn Kinder mit Diabetes in die Klinik nach Neuburg kommen. Jetzt gab es erneut ein Zertifikat.

Die Abteilung der Kinder- und Jugendmedizin der KJF-Klinik Sankt Elisabeth hat von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG) das Zertifikat „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ erhalten und ist somit seit Juli 2018 durchgehend als Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche anerkannt.

In Deutschland leiden mehr als sechs Millionen Menschen an Diabetes

Über sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Diabetes. Dabei steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die an Diabetes Typ 1, was insbesondere im Kindes- und Jugendalter auftritt, erkranken. „Diese Patientinnen und Patienten brauchen ganzheitliche Behandlung in spezialisierten Zentren, Kliniken und Praxen“, heißt es in einer Mitteilung der KJF-Klinik. Um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten, zertifiziert die DDG Einrichtungen, die vorgegebene Anforderungen erfüllen.

Die Diabeteserkrankung bei Kindern und Jugendlichen kommt meist unerwartet. Symptome sind verstärktes Durstgefühl verbunden mit vielem Trinken, häufiges Wasserlassen sowie als Spätsymptome vertiefte Atmung, Bauchschmerzen, Erbrechen und im schlimmsten Fall Bewusstlosigkeit.

Beim „Kinder“-Diabetes mellitus Typ 1 liegt eine Autoimmunerkrankung vor, bei der die insulinbildenden Zellen zerstört werden. Somit fehlt dem Körper das Hormon Insulin und muss deshalb unter die Haut gespritzt werden. Eine Behandlung mit Tabletten, analog zur Behandlung der „Alters“-Diabetes Typ 2, ist nicht möglich.

In der KJF-Klinik Neuburg werden monatlich 200 Kinder mit Diabetes betreut

„Allein in unserer KJF-Klinik betreuen wir im Monat 200 junge Patientinnen und Patienten sowie deren Familien, die von Diabetes betroffen sind“, erklärt Uwe Ermer, Oberarzt der Kinder- und Jugendmedizin an der KJF-Klinik Sankt Elisabeth. „Die Zertifizierung der DDG zeigt uns und den betroffenen Familien, dass unsere Behandlungen in allen Bereichen – Therapie, Beratung und Schulung – den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Das gibt den betroffenen Familien Sicherheit und ist für unser Team zugleich eine Anerkennung der täglich zu leistenden Arbeit. Denn nur gemeinsam als Team ist diese Arbeit zu schaffen.“ So sind neben zwei Diabetologen auch Diabetesassistentinnen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Physiotherapeutinnen an der Klinik tätig.

Seit Jahren arbeitet die KJF-Klinik nach den Leitlinien der Fachgesellschaft DDG und ist nun erfolgreich re-zertifiziert worden. „Unser Anspruch ist es, die bestmögliche Versorgung für Kinder und Jugendliche mit Diabetes zu gewährleisten,“ so Uwe Ermer. „Unsere Ergebnisse im Benchmarkvergleich mit 250 anderen Kinderdiabeteseinrichtungen bestätigen jedes Jahr die gute Qualität unserer Versorgung.“

Für den Neuburger Diabetologen hat die ganzheitliche Behandlung höchste Priorität: „Diabetes kann man zwar nicht im klassischen Sinn heilen. Aber richtig eingestellt und durch uns begleitet, können die jungen Patientinnen und Patienten gut und ohne große Einschränkungen leben. Das ist das Ziel unserer Therapien.“ (nr)