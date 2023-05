Neuburg

vor 16 Min.

Dicht und farbenreich: Das Iris Trio thematisiert in Neuburg die Rettung der Erde

Plus Das Iris Trio gestaltet ein bemerkenswertes Musikprojekt im Più Piano in Neuburg. Doch nicht allein Musik zieht das Publikum in den Bann.

Von Peter Abspacher Artikel anhören Shape

Dieses Konzert, vielleicht sollte man es besser ein Musik- und Poesieprojekt nennen, war ungewöhnlich, fordernd und packend zugleich, insgesamt ein mehr als bemerkenswerter Abend in der Neuburger Klavierschule Più Piano. Es geht um das Project Earth, ein musikalischer und poetischer Versuch, sich der Rettung des blauen Planeten vor schleichender, vielleicht schon galoppierender Zerstörung mit den Mitteln der Komposition und der Dichtung zu widmen. Und zwar vor allem, aber nicht nur am Beispiel Kanada, in dessen Weiten und vor dessen Küsten die bedenklichen Zeichen besonders augenfällig sind.

Die Musik der Trio-Formation Christine Carter (Klarinette), Zoe Martin-Doike (Viola) und Anna Petrova (Klavier) ist keine in Töne gesetzte platte Botschaft, also kein politisch aufgeladene Programmmusik. Die Stücke bringen das große Thema in der Universalsprache Musik auf eine unheimlich dichte, oft auch schwebend leichte und gelegentlich düster-unheimliche Art zum Klingen. Der von gestörter Kommunikation und vermeintlich absoluten Wahrheiten belastete politische Streit bleibt hier außen vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen