Die "A-Zu-Bi!“-Messe ist größer geworden und bietet ein Gewinnspiel

Am kommenden Samstag findet wieder die „A-Zu-Bi!“-Messe in Neuburg statt - aufgrund des großen Ausstellerzuspruchs sowohl in der Park- als auch in der Schulturnhalle.

Ausbildung, Zukunft, Berufsinformation - das sind die Schlagworte und gleichzeitig namensgebende Begriffe für die regionale Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi!“. Am kommenden Samstag, 7. Oktober, findet nun schon die 17. Auflage der Messe in der Neuburger Parkhalle statt. Von 9 Uhr bis 14 Uhr stellen 74 Aussteller 134 Berufe und 45 Studiengänge vor. Die Veranstalter von Stadt und Stadtmarketing erwarten auch heuer viele Tausend Besucher aus der gesamten Region, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Suche nach einem Ausbildungsplatz oder die Wahl eines Studiengangs sind eine der großen Herausforderungen zum Ende jeder Schulkarriere. Dabei gilt es zunächst, sich einen Überblick zu den vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangeboten zu verschaffen. Darüber hinaus werben die heimischen Firmen auch aufgrund der demografischen Entwicklung um gute Nachwuchskräfte. Vor diesem Hintergrund organisieren der Stadtmarketingverein gemeinsam mit der Stadt Neuburg die „A-Zu-Bi!“, eine der führenden Ausbildungsmessen im gesamten mittelbayerischen Raum, heißt es.

„A-Zu-Bi!“-Messe in Neuburg: Aussteller, Infos, Gewinnspiel, Parken

Angesprochen sind alle Schüler, die in den nächsten ein bis zwei Jahren ins Berufsleben starten oder eine Weiterbildung anpeilen. Mehrere Tausend Schüler in über 20 umliegenden Schulen hat Neuburgs Stadtmarketingverein in den vergangenen Wochen mit den wichtigen Infos zur Messe versorgt. „Uns ist der freiwillige Besuch der „A-Zu-Bi!“ ein besonders wichtiges Anliegen“, erzählt Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet laut Mitteilung, und ergänzt: „Wir weisen auf unser Angebot hin, halten aber überhaupt nichts von schulischen Pflichtbesuchen. Auf diese Weise kommen zu uns nur die wirklich interessierten Schüler und das wiederum wissen die ausstellenden Betriebe und Organisationen sehr zu schätzen.“

36 Bilder Trubel in der Parkhalle: Die Neuburger Ausbildungsmesse in Bildern Foto: Manfred Dittenhofer

Aufgrund des enormen Ausstellerzuspruchs findet die Messe sowohl in der Parkhalle als auch in der direkt nebenan befindlichen Schulturnhalle statt. Zur vergrößerten Ausbildungsmesse hat sich das Stadtmarketing ein Gewinnspiel einfallen lassen. So finden sich in beiden Messehallen gut sichtbare QR-Codes, die mit dem Smartphone abgescannt werden müssen. Sind die Codes erfasst, kann man seine Daten hinterlassen und nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Als Preise winken ein Apple iPad, ein 100-Euro-Kinogutschein sowie ein 100-Euro-Trend-Shop-Gutschein.

Direkt vor den Messehallen steht ein Parkhaus mit rund 240 Parkplätzen zur Verfügung. Es wird jedoch aufgrund der zu erwartenden Besucherzahl empfohlen, nach Möglichkeit auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen, beziehungsweise entferntere Parkangebote zu nutzen, schreibt die Stadt. (AZ)

