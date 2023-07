Die Absolventen der Paul-Winter-Realschule begeistern den Rektor

Plus Die Paul-Winter-Schule feiert ihre 90 Entlassschüler- und schülerinnen. 21 haben eine Eins vor dem Komma. „Jetzt seid ihr dran“, sagt der Elternbeirat.

Die Schulband spielte „I love Rock‘n'Roll“, Abschiedsstimmung kam auf. 90 Absolventen und Absolventinnen der Paul-Winter-Realschule nahmen am Freitag ihre Zeugnisse entgegen. „Jetzt kommt ein Neuanfang, und wir trauen euch viel zu“, rief Rektor Christian Aschenbrenner seinen Zehntklässlern zu.

Der neue Chef verblüffte diesmal nicht mit einem eigenen Song, sondern mit Reimen über die Leistungen (und Frechheiten) der vier Abschlussklassen. Im Übrigen zeigte er sich begeistert von der Schule und dem Jahrgang 2023. Allein die Noten sind Klasse: 21 von 90 Absolventen haben eine Eins vor dem Komma. Felix Reichert und Josef Ewald Hutter haben gar 1,0 geschafft, Daniel Niklas Eder, Wendelin Kranz und Nico Stapf jeweils den Schnitt 1,5.