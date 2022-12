Energiepreis für Nahwärme: "Die Auszeichnung gehört uns Neuburgern"

Plus Die Stadtwerke Neuburg erhielten heuer mit den Firmen Ago GmbH und Gea GmbH den Deutschen Energiepreis. Worauf dieser gründet und was das mit Rom zu tun hat, erzählt Geschäftsführer Richard Kuttenreich im Interview.

Im Oktober 2020 sagten Sie in einem Interview: "Die Nahwärme ist nicht mehr zu bremsen". Inzwischen liegen fast drei Jahre Corona und ein gutes halbes Jahr Ukraine-Krieg hinter uns. Themen heute sind vor allem die explodierenden Energiepreise und ein drohender Energiemangel. Wo sehen Sie jetzt die Neuburger Nahwärme?



Richard Kuttenreich:: Wir können heilfroh sein, dass der Neuburger Stadtrat damals die Entscheidung für die Nahwärme getroffen hat und wir die Investitionen für das Wärmenetz trotz vieler Widerstände konsequent durchgezogen haben. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren die Zeiten noch nie so unsicher wie jetzt. Als Industriestaat brauchen wir Energie, viel Energie. Und wie wir jetzt schmerzlich erfahren mussten, haben wir uns durch den Konsum "billiger" fossiler Energie von Russland und anderen unberechenbaren Ländern sehr abhängig gemacht - auf Kosten unseres Klimas und auf Kosten der Zukunft unserer Kinder, denn die Lasten dadurch müssen die Generationen nach uns tragen. Auch die jetzige Lösung mit flüssigem Erdgas ist nicht zukunftsfähig.