Die Baustellen bewegen sich: Alte Leitungen sorgen für eine Verzögerung

Neuburg ist wie jedes Jahr in einen trägen Hitzeschlaf während der Sommerferien gefallen – mit einer Ausnahme! An zahlreichen Baustellen in der Innenstadt wird fleißig gearbeitet. Schon seit Monaten sind die Stadtwerke mit dem Nahwärmeausbau beschäftigt. Während das meiste nach Plan verläuft, ärgert ein Baustellenabschnitt die Arbeiter. Denn in der Gustav-Philipp-Straße wartete eine unangenehme Überraschung. Und sorgt jetzt für eine rund vierwöchige Verzögerung.

