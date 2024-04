Die "Best Book Desgin"-Ausstellung in Neuburg wird diesmal zum interaktiven Event

Wenn die "Best Book Ausstellung" 2024 zum zweiten Mal im Marstallfoyer in der Neuburger Altstadt öffnet, dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Neuerungen freuen.

Ein Baugerüst steht mitten im Neuburger Marstallfoyer, darum gelbe Netzfolie. Das raue Gerüst steht im Kontrast zu den filigranen Streben des luftigen Glasbaus. Doch das Foyer soll nicht etwa umgebaut werden. Das Baugerüst, das noch sechs weitere Zwillinge bekommen wird, gehört in das Gesamtkonzept, das sich in diesem Jahr um die "Best Book Design"- Ausstellung rankt, die zum zweiten Mal in die Neuburger Altstadt kommt. Hinter der Veranstaltung steht erneut das Brückenkollektiv, das sich für die diesjährige Auflage des Kulturevents einige Besonderheiten hat einfallen lassen.

Denn einfach nochmal das Gleiche machen wie im vergangenen Jahr, das kommt für das Brückenkollektiv nicht infrage. "Letztes Jahr ist die Ausstellung gut angenommen worden, aber da waren wir auch nur zwei Tage geöffnet. Diesmal sind es gleich zwei Wochenenden", sagt Tobias Albrecht, Leiter vom Brückenkollektiv. Also mussten neue Ideen her. Ideen, die nicht nur Besucher anlocken, sondern bei allen Interessierten auch Lust auf weitere Veranstaltungen machen sollen. "Wir wollen zeigen, wie vielseitig wir sind und wofür wir stehen."

Es ist in diesem Jahr die erste große Veranstaltung des Brückenkollektivs. Noch hallt das dreimonatige Projekt der Kunsthalle 2023 dem Verein nach, die Enttäuschung war groß, als klar wurde, dass es davon keine zweite Auflage geben wird. Doch statt in der Vergangenheit zu schwelgen, blickt das Brückenkollektiv voller Elan nach vorn. Und so wird auch das Marstallfoyer kurzerhand für zwei Wochenenden zum Kreativraum. Soll heißen, die Besucher erwartet diesmal keine reine Ausstellung, es werden auch Gesprächsrunden, Zeichenkurse, Poesie-Auftritte und Musikevents angeboten.

"Best Book Desgin"-Ausstellung findet an zwei Wochenenden statt

Im Zentrum steht natürlich immer noch die Literatur. Immerhin sind der Kern des Ganzen, die besonderen Bücher, die wieder ihren Weg nach Neuburg gefunden haben. Alles Werke, die für ihr besonderes Layout, ihre Konzeption und Gestaltung von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet wurden. Eben die besten "Designs" unter den Büchern. Und genau sie erhalten ihren Ehrenplatz im Foyer an den sieben Baugerüstkonstruktionen. Jedes Gerüst hat sein eigenes Motto und die jeweiligen Bücher werden im dreidimensionalen Raum des Gerüsts präsentiert. Mal hängen sie in Klammern vom Gerüst, mal liegen sie auf Schienen oder auf Zwischenebenen. Ganz wichtig: Anfassen erlaubt! Auch wenn die Bücher kunstvoll in die Gerüste drapiert werden, sollen sie von den Besuchern natürlich in die Hand genommen und durchblättert werden.

Das Rahmenprogramm soll für eine "coole Atmosphäre" sorgen, wie Albrecht sagt, ein entspannter Platz, wo man sich künstlerisch austauschen kann. Feierlich eröffnet wird die Ausstellung mit einer Opening Party, eine Bar steht bereit und am DJ-Pult legt „Robsondisko“ auf. Am Samstag sind dann alle kreativen Köpfe gefragt, die ihre Kunst mutig der Öffentlichkeit zeigen wollen. Zwischen 14 und 16 Uhr kann Poesie, Lyrik oder Musik vorgetragen werden, die Teilnahme ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Außerdem wird DJ Daniel Fiebig alias fibrile auflegen. Ab 20 Uhr verwandelt sich das Marstallfoyer dann in eine Live-Performance. Drei Künstler erstellen Werke der Malerei, Animation und Projektion direkt vor Ort.

Am Sonntag ist der Eichstätter Künstler Hubert Klotzeck zu Gast und erklärt den Prozess, wie er vom Foto zu einem hochwertigen Druck kommt. Das zweite Künstlergespräch findet ab 15.30 Uhr mit Petra Fürst statt, sie erklärt, wie sie sich zwischen Kunst und Design bewegt. Der Tag steht unter dem Motto "Coffee Conversations".

Nicht mit Kaffee, sondern mit Wein geht es dann am zweiten Wochenende weiter. Von 19.30 Uhr bis 21 Uhr dürfen sich alle Interessierten selbst am Bleistift austoben. Die Teilnehmer lernen, wie aufgrund von Texten Bilder entstehen. Teilnahme und Material sind kostenlos, der Workshop ist auch für Anfänger geeignet. Die Veranstaltung endet am Samstag mit einem vollgepackten Programm. Drei Autoren stellen ihre Werke vor: Lea Hermann ab 14 Uhr, Jens Rohrer ab 15 Uhr und Kevin Reichelt ab 16 Uhr. Zum Abschluss legen ab 20 Uhr Simon Seissler und Tobi Bitterwolf am DJ-Pult auf.‍

Info: Die Ausstellung "Best Book Design" im Marstallfoyer in der Neuburger Altstadt öffnet am Freitag, 12. April, um 20 Uhr. Am Samstag, 13. April hat die Ausstellung von 13 Uhr bis 0 Uhr geöffnet und Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am 19. April öffnet die Ausstellung mit Programm um 19.30 Uhr, der letzte Tag ist der Samstag, 20. April. Dann hat die Ausstellung von 13 Uhr bis 0 Uhr geöffnet.