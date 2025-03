Die beste Pizza im Raum Neuburg: Hier geht es zur Abstimmung

Mit dickem oder dünnem Rand, auf einem Blech oder im Steinofen gebacken, Büffelmozzarella oder Edamer: Pizza spaltet die Geister. Das weltberühmte italienische Nationalgericht gehört inzwischen zu den Klassikern sowohl der Fast-Food-Küche als auch in gehobenen Restaurants.

Voting: Welche Pizza ist die beste im Raum Neuburg?

Auch in und um Neuburg gibt es zahlreiche Restaurants, Imbisse und Lieferdienste, die den runden, mit Tomatensoße und Käse belegten Teigfladen anbieten. Nicht nur Preis und Qualität unterscheidet sich dabei mitunter gravierend, auch die Geschmäcker sind verschieden. Was für den einen einen probaten und geschmackvollen Belag darstellt, gilt für den anderen als Verbrechen an der italienischen Kultur – etwa Ananas.

Die Neuburger Rundschau hat gefragt: Wo gibt es in der Region die beste Pizza? Viele Vorschläge von Leserinnen und Lesern sind eingegangen, nun kann abgestimmt werden. Klicken Sie auf die nachfolgende Bildergalerie, um direkt zur Abstimmung zu gelangen und geben Sie ihre Stimme für ihren Favoriten ab. (AZ)

Icon Galerie 10 Bilder Unsere Leserinnen und Leser haben Vorschläge für Pizzerien in der Region eingereicht. Wo gibt es die beste Pizza im Raum Neuburg? Stimmen Sie hier ab.