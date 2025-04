Sie haben abgestimmt: Hier gibt es in Neuburg die beste Pizza

Wie fast alles im Leben ist auch die Pizza reine Geschmacksache. Und bei einer der beliebtesten Speisen der Deutschen gibt es verschiedene Vorlieben. Deshalb wollte die Redaktion wissen, wo in Neuburg und Umgebung es die beste Pizza gibt. Und das Ergebnis unseres Votings zeigt: So einfach ist es nicht.

Icon Galerie 11 Bilder Unsere Leserinnen und Leser haben Vorschläge für Pizzerien in der Region eingereicht. Wo gibt es die beste Pizza im Raum Neuburg? Stimmen Sie hier ab.

Wir haben die Leser in einem Online-Voting abstimmen lassen. Zuvor hatten wir die Vorschläge ebenfalls von den Leserinnen und Lesern erbeten. Gut fünf Tage lang konnten dann die Stimmen abgegeben werden. Und das ist das Ergebnis.

Die beste Pizza in Neuburg

Tatsächlich gibt es zwei Stimmenkönige, die gleichauf sind. Sowohl „Lucios“ Pizzeria am Golfplatz als auch „Da Giovanni“ in der Färberstraße in Neuburg haben jeweils 17 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich ziehen können. Herzlichen Glückwunsch dazu und wer am Wochenende sich eine Pizza gönnt, dem wünschen wir: Guten Appetit! (AZ)

Icon Vergrößern So sieht die Pizza bei „Da Giovanni“ in Neuburg aus. Foto: Tim Graser Icon Schließen Schließen So sieht die Pizza bei „Da Giovanni“ in Neuburg aus. Foto: Tim Graser