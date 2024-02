Die DDR der 60er: Franziska Linkerhand wird im Neuburger Stadttheater gezeigt

Ein Schauspiel nach dem Roman von Brigitte Reimann wird im Neuburger Stadttheater gezeigt. Die Romanadaption entführt in die 60er-Jahre.

Am kommenden Dienstag, 20. Februar, zeigt das Stadttheater Neuburg um 20 Uhr die Aufführung des Schauspiels Franziska Linkerhand nach dem Roman von Brigitte Reimann. Der unvollendete Roman ist 1974 posthum in Ost-Berlin erschienen.

Zum Stück: Franziska Linkerhand ist eine junge, lebenshungrige Frau, die davon träumt, für die Menschen Häuser zu bauen, die „ihren Bewohnern das Gefühl von Freiheit und Würde geben“. Sie träumt in den 60er-Jahren der DDR vom Sozialismus, muss aber erleben, wie ihre Visionen mit ökonomischen Zwängen kollidieren und an den Mauern der Bürokratie zerbrechen. Zugleich träumt sie von der Liebe, aber auch hier wird sie enttäuscht. Doch trotz aller Rückschläge gibt sie das Träumen nicht auf.

Auf der Neuburger Theaterbühne wird eine Romanadaption von Brigitte Reimann gezeigt

So verweist das Buch, welches erst 1998, nach dem Ende der DDR, in der originalen Version erschienen ist, am Ende über das momentane Scheitern hinaus auf eine Utopie: „Es muss, es muss sie geben, die kluge Synthese zwischen Heute und Morgen, zwischen tristem Blockbau und heiter lebendiger Straße, zwischen dem Notwendigen und dem Schönen, und ich bin ihr auf der Spur, hochmütig und ach, wie oft, zaghaft, und eines Tages werde ich sie finden.“

Die Geschichte der scheiternden Architektin Franziska Linkerhand ist zugleich eine Erzählung von gesellschaftlichen Utopien und Aufbauträumen. Sie lädt das Publikum ein, das Bauen erneut als Instrument, als Ausdrucksform zur Gestaltung des Sozialen wahrzunehmen und einzufordern.

Nach der Aufführung stehen die Schauspieler des Theaters Poetenpack im Theaterfoyer für Gespräche über das Stück zur Verfügung. Karten sind erhältlich in der Tourist-Information, tourist@neuburg-donau.de, Telefon 08431/55400, im Bücherturm am Sèter Platz, über www.eventim.de und an der Abendkasse (AZ)

