Die „Donau Classic“ macht Halt in Neuburg: Das ist geboten

Die „Donau Classic“ ist am Freitag zu Gast auf dem Neuburger Schrannenplatz. Zuschauer können zahlreiche automobile Raritäten bewundern und hören die eine oder andere Anekdote.

Ein rollendes Großaufgebot automobiler Raritäten hat sich für kommenden Freitag, 24. Juni, in Neuburg angesagt. In ihrer bereits siebzehnten Auflage macht die international besetzte Rundfahrt „Donau Classic“ Station in Neuburg an der Donau. Im Rahmen einer Durchfahrtskontrolle fahren ab 16.30 Uhr mehr als 100 Oldtimer aus acht Jahrzehnten Automobilbau über den innerstädtischen Schrannenplatz. Die zweitägige Oldtimer-Rallye hat sich innerhalb weniger Jahre fest etabliert und zählt heute zu den bekanntesten Ausfahrten in ganz Europa.

Das international besetzte Teilnehmerfeld hat am Freitag und Samstag einige Herausforderungen zu meistern. So sind auf zwei anspruchsvollen Tagesetappen insgesamt 15 Wertungsprüfungen zu bewältigen. Die Besonderheit ist dabei, dass es nicht um Schnelligkeit, sondern um Gleichmäßigkeit und Genauigkeit geht.

„Donau Classic“ hält auf dem Schrannenplatz in Neuburg

Der Zwischenstopp in Neuburg findet gleich am ersten Tag im Rahmen der Etappe „Jura-Frankenalb-Tour“ statt. Von Ingolstadt kommend schlängeln sich die Boliden über Eichstätt und Pappenheim bis zum Schloss Leitheim und dann final in die Ottheinrichstadt. Dort erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am Schrannenplatz ein Starterfeld mit Oldtimer-Besitzern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei sind elegante Cabriolets, Roadster und Rennsportwagen, unter anderem aus den Automobilschmieden Horch, Wanderer, Bentley, BMW, Alvis oder Jaguar. Aber auch Hauptsponsor Audi Tradition bereichert das erlesene Starterfeld mit dem Geburtstagskind der Tour, dem Audi 80.

Direkt am Neuburger Schrannenplatz gibt es ab 16.30 Uhr einen moderierten Zuschauerbereich mit Klaus Benz und Bernhard Mahler. Beide stellen mit zahlreichen Anekdoten die automobilen Kostbarkeiten vor. Zuschauer, die sich auch gerne in der direkt umliegenden Gastronomie erfrischen können, sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen.

„Wir freuen uns, eine Durchfahrtskontrolle der Donau Classic beheimaten zu dürfen und werden dem rollenden Automobilmuseum einen würdigen Empfang bereiten“, verspricht auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Den genauen Routenplan und weitere Infos gibt es im Internet unter www.donau-classic.de. (nr)