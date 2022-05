Neuburg

vor 17 Min.

Die Dreharbeiten zum zweiten Neuburger "Schnitzel"-Film laufen reibungslos

Für den Zauberer geht‘s hoch hinaus: Schnitzel (Harald Edelmann) muss mit seiner Sauerkrautdose in die Berge. Die Dreharbeiten des zweiten Films von Kerstin und Sepp Egerer machten Stopp beim Kletterfelsen in Dollnstein.

Plus Kerstin und Sepp Egerer stecken in der Filmproduktion von „Zauberer Schnitzel im Gipfelglück“. Die neue Produktion läuft reibungslos – so gut, dass wohl weniger Drehtage nötig sind.

Von Anna hecker

Es läuft gut, ja fast schon unheimlich gut beim Filmdreh des zweiten Schnitzel Abenteuers von Kerstin und Sepp Egerer. Ob da die magischen Fähigkeiten der sprechenden Sauerkrautdose eine Rolle spielen? Oder hat das Neuburger Künstlerpaar einfach so gut aus den Erfahrungen des ersten Filmdrehs gelernt, dass es jetzt bei Film Nummer 2 nur so flutscht?

