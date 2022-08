Die Eberhofer-Stars sind im Neuburger Kino zu Besuch

Die Eberhofer-Darsteller Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Autorin Rita Falk kommen in den Kinopalast nach Neuburg

Nach den großen Erfolgen der Vorgängerfilme, von denen allein die letzten drei („Sauerkrautkoma“, „Leberkäsjunkie“ und „Kaiserschmarrndrama“) jeweils über eine Million Zuschauer und Zuschauerinnen begeistert haben, geht die Kultkrimireihe um den Niederkaltenkirchener Polizisten Franz Eberhofer mit „Guglhupfgeschwader“ nun in die achte Kinorunde. Diesmal hat Franz Eberhofer zwischen Paartherapie und Rotlichtmilieu wieder alle Hände voll zu tun – und soll dabei auch noch Gefühle zeigen. Warum in Niederkaltenkirchen plötzlich das Lottofieber ausbricht und nebenbei nicht nur die Guglhupfe der Oma in Gefahr sind, erfahren die Eberhofer-Fans seit dem 4. August im Kino.

Eberhofer-Stars besuchen Neuburger Kinopalast

Für alle Fans lohnt sich der Kinobesuch in Neuburg nun aber nicht nur, um den neuen Film zu sehen. Denn am Dienstag, 9. August, sind auch die Eberhofer-Darsteller Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer) und Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) zusammen mit Autorin Rita Falk zu Gast im Kinopalast. Beginn ist um 16.45 Uhr, um 17.30 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit den Filmgästen im Kino 1, bevor diese um 17.45 Uhr wieder abreisen. Davor und danach wird jeweils der neue Film gezeigt. (AZ)