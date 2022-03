Neuburg

08:00 Uhr

Die ehemalige Kaserne in Neuburg wird zur Flüchtlingsunterkunft

Hier können bald Flüchtlinge aus der Ukraine einziehen: In dem Gebäude 17 der ehemaligen Lassigny-Kaserne wird Wohnraum geschaffen.

Plus Es muss schnell gehen: Ukrainische Flüchtlinge kommen in Neuburg-Schrobenhausen zunächst in einer Turnhalle unter. Danach sollen sie dauerhaft wohnen können. Nun gibt es neue Lösungen.

Von Anna Hecker

Viele sind bereits privat untergekommen, Bedarf gibt es aber nach wie vor. Die Rede ist von ukrainischen Flüchtlingen, die im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen angekommen sind und dringend Wohnraum benötigen. Beim Landratsamt sind einige Wohnangebote eingegangen. Bevor in den Wohnungen und Häusern allerdings Menschen einziehen können, sind umfangreiche Prüfungen nötig. Denn eine Wohnung muss bestimmte Kriterien erfüllen, um längerfristig – und genau das ist das Ziel – bezogen werden zu können.

