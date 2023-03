Die Erinnerung an die NS-Opfer soll in Neuburg wachgehalten werden

Plus Sieben Stadträtinnen wollen in Neuburg eine Erinnerungskultur an Opfer des Nationalsozialismus etablieren. Ein Konzept muss noch erarbeitet werden.

Juden, Menschen mit Beeinträchtigungen, Zwangsarbeiter, Homosexuelle - so viele Menschen wurden in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben und umgebracht. Auch in Neuburg fielen einige Menschen dem Regime Mitte des 20. Jahrhunderts zum Opfer. Damit diese nicht vergessen werden, wollen sieben Neuburger Stadträtinnen eine Erinnerungskultur etablieren, die die Verfolgten der NS-Zeit für immer unvergessen machen.

Wie genau diese Erinnerungskultur aussehen soll, ist dabei noch nicht festgelegt. Die Neuburger Stadträtinnen Franziska Hildebrandt (WIND), Gabriele Kaps ( CSU), Elisabeth Schafferhans ( Freie Wähler), Sabine Schneider ( SPD), Karola Schwarz ( Die Grünen), Doris Stöckl (CSU) und Nina Vogel (Die Grünen) haben aber bereits einen Blick in die Nachbarstadt Ingolstadt geworfen. Dort werde eine solche Erinnerungskultur bereits aktiv gelebt.

Um für Neuburg den richtigen Weg zu finden, wurde das Stadtarchiv in den Prozess einbezogen. Leiterin Monika Schierl hat im Vorfeld bereits geprüft, wie gut sich ein solcher Ansatz umsetzen ließe, und stellte ihre Ergebnisse dem Gremium in der jüngsten Stadtratssitzung vor. Generell sei es laut Schierl unkompliziert, ein solches Konzept durchzuführen. "Die Opfergruppen sind zum Teil bereits sehr gut erfasst", meinte Schierl. Vollständig bekannt seien bereits alle Verfolgten mit jüdischem Hintergrund, die Gruppe der Zeugen Jehovas und Menschen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung.

Andere Gruppen seien zwar noch lückenhaft aufgeführt, dies ließe sich nach Einschätzung der Stadtarchivarin aber schnell ändern und die noch fehlenden Namen könnten gut zusammengetragen werden. "Dazu würden auch kaum Kosten anfallen, nur geringe Fahrtkosten und Druckkosten", meinte Schierl. Da einige Historiker in Neuburg bereits an dem Thema forschen würden, wäre es möglich, diese ehrenamtlich in das Projekt einzubinden. Auch eine Kooperation mit Studenten der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt könnte sich die Archivarin vorstellen.

Franziska Hildebrandt betonte in ihrem Plädoyer für das Projekt, wie wichtig es sei, Menschen, die damals ausgegrenzt wurden, nun wieder in die Stadt symbolisch zurückzubringen. "Wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen, aber wir können ihnen im Nachhinein wieder ihre Menschenwürde zurückgeben", appellierte die Stadträtin. Sie nannte beispielsweise Gedenksteine, mit denen man an die verfolgten Personen erinnern könnte, in anderen Städten wurden diese bereits in das Stadtbild integriert.

Nina Vogel und Gabriele Kaps regten zudem an, auch jüngere Neuburger und Neuburgerinnen in die zu erarbeitende Erinnerungskultur einzubinden und unter anderem Projekte an Schulen durchzuführen, die dann an besonderen Gedenktagen präsentiert werden könnten. Der Stadtrat entschied sich ohne Gegenstimme dafür, das Stadtarchiv zu beauftragen, einen Projektentwurf für eine solche Erinnerungskultur zu erarbeiten.