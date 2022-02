Die ersten 220 kranken Bäume im Englischen Garten in Neuburg fallen

Plus Der vom Stadtrat befürwortete Holzeinschlag durch die Stadtgärtnerei im Englischen Garten läuft. Eschen und Pappeln besonders betroffen. Baumschützer verfolgen die Aktion.

Im Englischen Garten kreischen die Motorsägen – der Holzeinschlag hat begonnen. Stadtarbeiter fällen bis Ende Februar etwa 220 Bäume, der Großteil liegt bereits am Boden. Es handelt sich ausschließlich um Exemplare, die von der Stadtgärtnerei als erkrankt, instabil und gefährlich für Passanten bewertet worden sind.