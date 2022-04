Neuburg

Die ersten Flüchtlingskinder gehen im Landkreis in der Schule

Plus Die Schulen im Landkreis sind darauf vorbereitet, ukrainische Schüler aufzunehmen. Wie der Unterricht momentan für sie aussieht und welches Konzept auf lange Sicht etabliert werden soll.

Von Claudia Stegmann

568 ukrainische Kriegsflüchtlinge sind mittlerweile im Landkreis registriert. 212 von ihnen sind minderjährig, ein großer Teil davon sind Schülerinnen und Schüler. Zwar sind die Buben und Mädchen erst drei Monate nach ihrer Ankunft in Deutschland schulpflichtig, doch schon jetzt bieten die Schulen im Landkreis diesen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit an, einen strukturierten Schulalltag zu haben. Aktuell sind erst gut 30 ukrainische Schüler an den Schulen angemeldet – von der Grundschule bis zur Berufsschule. Doch die Zahl dürfte nach den Osterferien kontinuierlich steigen.

