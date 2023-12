Die ersten Gewinner des Neuburger Sternderlpasses

Glückliche Gesichter gab es bei der Ziehung des Kindersuchspiels "Sternderlpass" in Neuburg.

Die ersten Gewinner des Kindersuchspiels "Sternderlpass" in Neuburg sind gefunden. Am Dienstagabend um 18 Uhr auf der Aktionsbühne am Schrannenplatz haben Neuburgs Christkind Zoe und die Engerl Milena und Madlen gemeinsam mit Michael Regnet vom Stadtmarketing die glücklichen Gewinner gezogen. Über jeweils drei Neuros dürfen sich freuen: Kristina Schweigert, Sophia Dittrich, Philipp Tyroller, Laura Gallbrecht, Liam Becker, Franziska Wild und Celina Daria Mihai. Jetzt geht es mit dem Kindersuchspiel in die zweite Runde. Die Buchstaben wurden getauscht und ein neues Wort wird gesucht. Teilnahmekarten gibt es in allen beteiligten Geschäften, im Obergeschoss der Markthalle und direkt vor der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins im Fürstgartencenter. Die ausgefüllten Karten können dann in den goldenen Weihnachtsbriefkasten an der Aktionsbühne am Schrannenplatz eingeworfen werden. Die nächste Sternderlpass-Ziehung findet am kommenden Dienstag, 12. Dezember, pünktlich um 18 Uhr statt. Nur wer anwesend ist - oder einen Vertreter schickt - kann gewinnen. (AZ)