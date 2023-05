Die Eurofighter kehren zurück auf den Flugplatz

Die Sanierung der Landesbahn am Flugplatz in Neuburg ist nahezu fertig. Die Eurofighter kehren zurück aus dem Lechfeld.

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 wird ab Mittwoch, 17. Mai, die Dauereinsatzaufgabe "Sicherheit im Luftraum" im Rahmen der QRA-Bereitschaft (Quick Reaction Alert) oder auch Alarmrotte wieder aus Neuburg heraus aufnehmen. Die Startbahnsanierung am Flugplatz Basis Zell in Neuburg konnte in der geplanten Zeit durchgeführt werden. Das teilt der Presseoffizier des Geschwaders, Hauptmann Florian Herrmann, mit.

Der Platz steht daher wieder vollständig für den Flugbetrieb zur Verfügung. Die Sanierung umfasste unter anderem die Erneuerung des kompletten Taxiways, die eine Fläche von 40 000 Quadratmeter besitzt. Vorwiegend wurde diese Sanierung in Kooperation mit lokalen Firmen aus der Region Neuburg gemeistert. Im Laufe des Mittwochs werden alle Maschinen und die damit zusammenhängenden Dienstposten aus dem Lechfeld zum Flugplatz Basis Zell zurückverlegen.

Der lokale Flugbetrieb am Geschwader in Neuburg läuft wieder normal

Somit werden der komplette lokale Flugbetrieb sowie der Betrieb für Ausbildungsflüge, nach dem Feiertag und Brückentag, wieder ab Montag, 22. Mai, aus dem Nato-Flugplatz Basis Zell aufgenommen. Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)

