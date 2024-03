Die Fleißigen Bienen spenden erneut 1500 Euro für die Kartei der Not

Spende an das Leserhilfswerk unserer Zeitung: Eine Gruppe aus Neuburg spendet nach einer Aktion.

Einen passenderen Namen hätten sich die Fleißigen Bienen nicht geben können: Sie arbeiten stetig, emsig, meist im Verborgenen - und ja, machmal geht es rund wie im Bienenstock, so viel haben sich die Damen zu erzählen. Beispielsweise am Stammtisch Mittwochabend im Gasthaus Pfafflinger. Dort pflegen sie die Gemeinschaft und schmieden neue Pläne für ihre wohltätige Arbeit. Am Ende kommt ordentlich Ertrag heraus.

So ist es auch dieses Mal eine ordentliche Summe, die die Frauen der Gruppe an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, übergeben haben. Stattliche 1500 Euro haben sie erneut gespendet.

Erstmals überhaupt haben die Bienen beim Kunst- und Handwerkermarkt im Schloss das Café geführt. "Es war ein voller Erfolg", sagt Angela Meilinger. Organisatorin Manuela Schröder war äußert glücklich und hatte zugunsten der Kartei der Not die Kosten für die Küchenbenutzung im Schloss getragen.

Insgesamt wurden 30 Kuchen angeboten, die waren am Sonntag gegen 15.15 Uhr ausverkauft. "Mit so einem Ansturm hatten wir im Leben nicht gerechnet", erzählt Meilinger. Umso schöner, weil damit wieder eine großzügige Spende für die Kartei der Not möglich war.

Der nächste Einsatz der Fleißigen Bienen ist übrigens bereits in Sicht: Sie werden bei der Messe "Gesund und Aktiv" am 27. und 28. April in der Neuburger Parkhalle Leckereien anbieten.