Neuburg

18:00 Uhr

Die Förderrichtlinien der Stadt Neuburg sollen klarer verständlich werden

Plus Die Stadt Neuburg plant einen Leitfaden, wie Förderungen beantragt werden müssen. Zuletzt gab es immer wieder Unsicherheiten bei den Antragsstellern.

Von Anna Hecker

Zu spät eingegangen, zu wenige Informationen, fehlende Anhänge. Die Förderanträge, die bei der Stadt Neuburg in den vergangenen Monaten eingegangen sind, kamen oft lückenhaft bei der Verwaltung an. Um die Richtlinien klarer und für alle verständlich zu machen, sollen die Bedingungen nun angepasst werden und es soll einen einfachen Leitfaden geben. Ein Antrag diesbezüglich kam in der jüngsten Stadtratssitzung von der CSU-Fraktion.

Zuletzt mussten in den einzelnen Gremien der Stadt immer wieder Ausnahmen gemacht werden, wenn es um die Förderungen ging. Vor allem im Kulturausschuss hatte dies auch zu Unsicherheiten bei den Gremiumsmitgliedern geführt. Wann ist eine Ausnahme berechtigt und ein Antrag wird bearbeitet, obwohl er deutlich zu spät eingegangen ist? Seit zwei Jahren gelten klare Kulturförderrichtlinien für Anträge, wirklich bekannt sind diese seitdem aber nicht geworden.

