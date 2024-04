Die Free Actors Guild gestaltet in der Innenstadt ein "Kunstwerk" über drei Etagen

Die Free Actors Guild eröffnet einen neuen Kreativraum in der Neuburger Innenstadt. Geplant sind Kurse, Aufführungen und gemeinsamer künstlerischer Austausch.

Kunst braucht Raum - so heißt es immer wieder als geflügeltes Wort. Das hat sich wohl auch die Free Actors Guild aus Neuburg gedacht. Mit ihrem neuen Projekt "Kunstwerk" schaffen sie ordentlich Raum für Kunst aller Art, genauer gesagt gleich mehrere Räume für künstlerische und kulturelle Veranstaltungen. Bald sollen sich die Türen zu diesem neuen Kreativraum öffnen. Zeit, einen ersten Blick hinter die Kulissen zu werfen. Los geht's also, in die Räume des ehemaligen Studio Marrakesch.

Noch gibt es hier einiges zu tun. Die Wände sind bereits gestrichen, das Dekoregal hängt über der kleinen Küchenzeile, nur die Vorhangstange will noch nicht so richtig halten. Auf dem Boden liegt das doppelseitige Klebeband, der beste Freund aller passionierter Heimwerker. Ein Geschoss tiefer warten ausrangierte Bücher darauf, an die Wand geklebt zu werden, eine kreative "Bücherwand" soll später die Blicke auf sich ziehen. Noch stehen die überfüllten Schwerlastregale in Kontrast zu gemütlichen Möbeln.

Bis das neue "Kunstwerk" öffnen wird, ist noch eine Woche Zeit, bis dahin werkeln die Mitglieder der Free Actors Guild fleißig in ihren neuen Räumen. Wobei, so ganz neu sind die Räume für den Verein eigentlich nicht. Die Bandprobe fand schon immer im Untergeschoss statt, auch als im Erdgeschoss noch Bauchtanz unterrichtet wurde. Doch im November des vergangenen Jahres kommt die Nachricht: Das Studio Marrakesch, bei dem die Free Actors Guild Untermieter war, wird es an dieser Stelle nicht mehr geben. Eine Entscheidung, die auch dem Verein das Messer auf die Brust setzt: entweder mieten sie den gesamten Komplex oder müssen sich eine neue Bleibe suchen.

"Es ist wirklich schwer, für eine Band Proberäume zu finden und wir waren mit dem Standort (zwischen Münchener Straße und Oswaldplatz) immer sehr zufrieden", sagt Kerstin Egerer, eine der Vereinsvorsitzenden. Also habe man sich mit den Vereinsmitgliedern an einen Tisch gesetzt und die Karten auf den Tisch gelegt. "Alles waren sofort begeistert und einverstanden, mehr Geld zu zahlen, damit wir uns als Verein die Räume leisten können", freut sich auch Lucie Schafferhans, ebenfalls Vereinsvorsitzende.

Schon jetzt, vor der offiziellen Eröffnung, zeigt sich, wie gut die Räume für alle kreativen Köpfe geeignet sind, denn Kurse laufen bereits. Kerstin und Sepp Egerer sind mit ihrer Theaterakademie für Kinder in das "Kunstwerk" umgezogen, dort sollen später auch Aufführungen stattfinden. Außerdem gibt André Franke bereits jetzt Yogastunden dort. Generell sollen die Räume nicht nur von der Free Actors Guild genutzt werden. Auch andere Vereine sind willkommen, dort Kurse oder Veranstaltungen anzubieten. So soll ein buntes Angebot über das Jahr verteilt entstehen. Von Musik- über Theaterabende bis zu sportlichen Aktivitäten, ein Raum für Kunst aller Art eben!

Ein Programm aller Art ist auch für die Eröffnung am 27. April geplant. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zunächst zeigt die Band ihr Können, außerdem sind einige Sänger von "Wish Upon a Star" mit von der Partie. Es folgt Improtheater, der Musicalchor, ein Zauberer tritt auf und schließlich sind alle Besucher zur Quizrunde eingeladen, bei dem es natürlich auch etwas zu gewinnen gibt: zwei Tickets für eine kommende Veranstaltung im "Kunstwerk". Der Eintritt zu Eröffnung ist frei.