Die Freien Wähler in Neuburg stehen zur zweiten Donaubrücke

Auf der Jahresversammlung in Neuburg blicken die Vertreter der Freien Wähler auf aktuelle und anstehende Projekte. Nachwahlen führen zu einem personellen Wechsel.

Die Freien Wähler Neuburg stehen geschlossen zur zweiten Donaubrücke. Das ergab sich laut Mitteilung der Partei eindeutig auf der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus Feldkirchen, die der Orts- und inzwischen auch Fraktionsvorsitzende Florian Herold eröffnete und Grüße des Zweiten Bürgermeisters und Baureferent der Stadt, Johann Habermeyer, übermittelte. Der Erste Kommandant der Freiwillingen Feuerwehr, Robert Reichart, begrüßte als Gastgeber und referierte über Arbeit und Alltag des Vereins.

Danach gaben die Mandatsträger Einblick in ihre Arbeit im Stadtrat. Jedes der Fraktionsmitglieder bekleidet ein Referat: Sissy Schafferhans (Schulreferat) berichtete über Schulprojekte der Zukunft (Ganztagsbetreuung ab 2026), die Bewältigung der dort herrschenden Flüchtlingssituation, und über parteiübergreifende Frauenthemen, Klaus Babel (Stadtmarketing) wird sich weiter um Sanierung und Verwendungszweck des Oberen Tors kümmern und sich den Müllproblemen stellen, Bernd Pfahler (Verkehrsreferat), weiterhin auch als Radbeauftragter tätig, ist mit den wichtigen Verkehrsthemen, auch aus Sicht der Autofahrer und der Fußgänger beschäftigt, Roland Harsch (Werks- und Bäderreferat, Kreisrat) konnte über eine verhältnismäßig gute Energieversorgung gerade in Bezug auf Nahwärme berichten mit dem Hinweis, sich als Bürger zeitnah beim Web-Portal der Stadtwerke anzumelden, und Florian Herold (Referat für Tourismus) plant attraktive Projekte zum Ankurbeln des Tourismus, und will die Neuburg-Card auf den Weg bringen, heißt es in der Mitteilung.

Größter Solarpark Bayerns in Schorndorf, Ausbau der Windenergie: Landrat Peter von der Grün verwies auf umgesetzte und neue Ziele

Peter von der Grün gab einen breiten Einblick in die Kreistagsarbeit und verwies auf bereits umgesetzte und neue Ziele: unter anderem größter Solarpark Bayerns in Schorndorf, Ausbau der Windenergie, Katastrophenschutz, Brückenbau des Kreises und das Donaumoos-Förderprogramm.

Nach dem Bericht des Schatzmeisters Wieland Radlmair und des Rechnungsprüfungsberichtes von Otto Heinrich (Revisor) wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Staatssekretär Roland Weigert übermittelte per Videoclip Grüße an die Freien Wähler Neuburg aus dem Oman

Nachwahlen ergaben auf Wunsch der Betreffenden einen Wechsel: Christopher Schägger wird das Amt des Organisationsleiters von Leo Gashi übernehmen, der als Beisitzer weiterhin fungieren wird. Sissy Schafferhans wird Lars Schnauber (Pressesprecher) als Pressesprecherin unterstützen und vertreten. Abschließend übermittelte Staatssekretär Roland Weigert Grüße per Videoclip aus dem Oman (Delegiertenreise zum Thema Wasserstoff).

Ein weiterer Termin der Freiein Wähler Neuburg am Freitag, 28. Oktober, im Central ab 19 Uhr: Sissy Schafferhans und Carla Teigeler (Frauenbeauftragte) initiieren einen Vereinsstammtisch der Freien Wähler. Willkommen sind auch Neugierige und Freunde. (AZ)