Die Grünauer Straße in Neuburg wird ab Montag teilweise gesperrt

Der Bereich rund um das neue Neuburger Baugebiet Heckenweg wird saniert. Ab Montag wird dafür die Grünauer Straße teilweise gesperrt.

Das Neuburger Tiefbauamt nutzt derzeit die verkehrsarme Ferienzeit, um den Bereich um das neue Baugebiet Heckenweg zu sanieren und das gesamte Areal anzubinden. So gibt es bereits seit 7. August eine Sperrung der Heinrichsheimstraße im Bereich der Einmündung in die Grünauer Straße. Ab nächsten Montag, 21. August, kommt es nun bis voraussichtlich 1. September zur Sperrung der Grünauer Straße zwischen der Heinrichsheimstraße und Nördlichen Grünauer Straße, kündigt die Stadt in einer Mitteilung an.

In diesem Bereich wird eine komplett neue Asphaltschicht aufgebracht, markiert und die Anbindung an das neue Baugebiet hergestellt. Die Umleitung erfolgt ausgeschildert über die Nördliche Grünauer Straße. Die Stadtbus-Haltestellen am Heckenweg und an der Grünauer Straße in diesem Abschnitt können während der Sperrung nicht angefahren werden, heißt es.

In einem dritten und letzten Bauabschnitt wird dann noch der Abschnitt zwischen der Nördlichen Grünauer Straße und der Einmündung in die Herrenwörthstraße saniert. Der Beginn der Bauarbeiten hängt von der Fertigstellung der zweiten Bauphase ab und wird rechtzeitig vor dem Start bekannt gegeben, schreibt die Stadt.

Die gesamte Maßnahme ist laut Mitteilung unumgänglich und wird ausdrücklich während der Sommerferien durchgeführt, um so wenig wie möglich zu belasten. (AZ)

