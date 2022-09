Die "Helden des Alltags" feiern in Neuburg ihren Abschluss

Absolventinnen und Absolventen der Fachakademie für Sozialberufe bekommen ihre Zeugnisse. Rektor Matthias Fischer spricht von „Helden des Alltags“.

39 Absolventinnen und Absolventen haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten und sind nun staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher. Damit sind sie ein extrem stark nachgefragtes Fachpersonal, das momentan in vielen Kindergärten fehlt. Daher verwunderte es nicht, dass Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bei seinem Grußwort zur Zeugnisvergabe kräftig die Werbetrommel für die fünf städtischen Kindergärten rührte.

Und auch Landrat Peter von der Grün meinte bei seinem Grußwort, mit einem Seitenhieb in Richtung Ingolstadt, dass die Absolventinnen und Absolventen bei der Wahl der Arbeitsstelle nicht nur auf den Hunderter mehr Gehalt schauen sollten, sondern auf Faktoren, wie Wohnortnähe und Arbeitsklima achten sollten.

Die beiden Abschlussklassen selbst blickten auf drei Jahre Ausbildung zurück, die geprägt waren von der Pandemie. Geschlossene Schule, ausgefallene Prüfungen, Online-Unterricht und Praxisbesuche, die stark eingeschränkt waren. Zusätzliche Stressfaktoren, wie Absolventin Stefanie Tittmann bei ihrem Rückblick betonte, in einer Zeit, die eh schon stressig genug gewesen wäre, auch ohne Corona.

Absolventen der Fachakademie für Sozialberufe feiern in Neuburg den Abschluss

Matthias Fischer, Rektor des Bildungszentrums Paul Pettenkofer, zu dem die Fachakademie gehört, verglich den Abschluss mit der ersten Mondlandung 1969. Damals hätten drei Menschen Außergewöhnliches geleistet und in kritischen Situationen schnell und richtig reagiert. So seien sie zu Helden geworden. „Und Sie alle sind für uns der Hit. Wahre Helden des Alltags.“ Das Berufsbild der Erzieherin – in den beiden Abschlussklassen waren neben 37 Frauen auch zwei Männer vertreten – habe sich grundlegend verändert, so Fischer weiter.

Anschließend erhielten die 15 Absolventinnen und Absolventen aus der dualen Ausbildung ihre Zeugnisse und Urkunden. Foto: Manfred Dittenhofer

Die Kinder würden immer jünger in die Kindergärten und Krippen kommen und immer länger die Einrichtungen besuchen. Erzieherinnen und Erzieher zeichneten sich aus durch ihre Kommunikativität, ihre körperliche Fitness und durch eine ausgeprägte Selbstorganisation. Ähnlich wie bei der Mondlandung sei Verstand, Teamfähigkeit und flexibles Handeln gefragt. Außerdem ermunterte Fischer die Absolventinnen und Absolventen, ebenfalls Leitungsverantwortung zu übernehmen. Auch Kindergärten bräuchten kompetentes Führungspersonal.

Von den Lehrern erhielten die Absolventen und Absolventinnen einen Schlüssel als Geschenk. Die Zukunft bestehe aus Türen, die darauf warten, geöffnet zu werden. Der Schlüssel solle symbolisch die Türen in die Zukunft aufschließen.

24 Studierende haben den Abschluss über die Weiterbildungsmaßnahme, den klassischen Weg zum Erzieherberuf, erworben, 15 Studierende die duale Ausbildung, die sogenannte OptiPrax, durchlaufen. Für besonders gute Leistungen ausgezeichnet wurden drei Studierende: Leonie Lemberger erreichte den besten Abschluss im dualen System, Andrea Tyroller in der Regel-Fachakademie für Sozialdienste (FaKS). Und Amelie Hanne erzielte die beste allgemeine Fachhochschulreife, die zusätzlich zum eigentlichen Erzieherabschluss abgelegt werden konnte.