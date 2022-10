Neuburg

18:00 Uhr

Die Hutschau "Mut zum Hut" kommt endgültig zurück nach Neuburg

Vor 23 Jahren wurde die Hutschau „Mut zum Hut“ in Neuburg geboren. Nach zwei Jahren in Ingolstadt kehrt die Großveranstaltung jetzt nach Neuburg zurück. Im Schloss und im Boxenstall werden die Aussteller aus der ganzen Welt wieder ihre modischen Kreationen präsentieren.

Plus Nach zwei Jahren in Ingolstadt kehrt die Hutschau „Mut zum Hut“ nach Neuburg zurück. Der Grund für den Standortwechsel zurück in die Heimat ist vor allem ein Platzproblem.

Von Anna Hecker

Sie kommen nun endgültig nach Hause: Ute Patel-Mißfeldt und Isabel Patel kehren mit der Hutschau „Mut zum Hut“ und der verbundenen Schau „schmuck durch Schmuck“ nach Neuburg zurück. Zwei Jahre lang hatte die Großveranstaltung in Ingolstadt stattgefunden, schon länger wurde gemunkelt, dass eine Rückkehr in Betracht gezogen wird. Anfang der Woche war dann klar: Es geht tatsächlich zurück in die Heimat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

