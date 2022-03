Die Junge Oper Neuburg inszeniert "Ein Maskenball"

Plus Der Neuburger Verein spielt im Stadttheater das Stück „Ein Maskenball“. Die Inszenierung ist eher ungewöhnlich.

„Ein Maskenball“ – so heißt das Stück, das die Junge Oper Neuburg am Wochenende im Stadttheater aufführen wird. Ausgewählt wurde die Oper nicht, „weil gerade alle Menschen Masken tragen müssen“, sagt der musikalische Leiter und Vorsitzende Franz Garlik. Sondern weil „die Geschichte spannend ist und die Musik wunderschön“. Außerdem habe man im Moment die richtige Besetzung für diese Oper von Giuseppe Verdi: Entscheidend sei der Entwicklungsstand der Mitwirkenden.