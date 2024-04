Neuburg

vor 33 Min.

Die Kälte bremst den Spargel aus

Plus Laut Fachwelt ist die Ernte "massiv eingebrochen". Es gebe aber ausreichend Ware auf dem Markt, versichert Spargelkönigin Natalie. Wie Neuburgs Oberbürgermeister beim Wettschälen abschneidet.

Von Winfried Rein

Nicht zum ersten Mal war es bitterkalt am Spargelmarkt, doch diesmal trug Spargelkönigin Natalie einen dicken Anorak mit Schal. Schrobenhausen präsentierte am Samstag sein Edelprodukt am Neuburger Wochenmarkt. Der Spargel macht sich momentan rarer, denn der unterkühlte April „hat die Ernte massiv einbrechen lassen“, informierte Fachberater Peter Strobl.

Die 300 bayerischen Spargelbetriebe haben wieder ihre wärmenden Folientunnel aufgebaut und die weiße Seite nach oben gedreht. Sie soll alle natürliche Wärme in den Boden zum Spargel ableiten. Er braucht mindestens zehn Grad zum Wachsen. Im Großhandel macht sich die ausgebremste Vegetation langsam bemerkbar, im regionalen Markt dagegen kaum. Und den Preis hat der Temperatursturz auch nicht nach oben gedrückt. Spargel der besten Klasse I kostete auf dem Neuburger Wochenmarkt zwölf Euro pro Kilo. In München habe sich der Preis bei etwa 16 Euro eingependelt, so die Beobachtung von Spargelkenner Strobl.

