Neuburg

vor 19 Min.

Die Kälte kommt: So bereitet sich der Winterdienst in Neuburg vor

Die Winterdienste und die Streusalzberge stehen bereit für frostige Zeiten, hier im Depot der Straßenmeisterei an der Neuburger St.-Andreas-Straße.

Plus Straßenmeisterei und Bauhöfe in Neuburg haben ihre Winterdienstflotten in Bereitschaft. 5000 Tonnen Salz sind gebunkert. Mit dem Landkreis wird kooperiert.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

„Alles ist bereit.“ Günter Nürnberger, neuer Chef der staatlichen Straßenmeisterei Neuburg-Schrobenhausen, hat seine Winterdienstflotte startklar in den Garagen stehen. Das gilt auch für die Dienste von Stadtbauhof und Landkreis. Zusammen haben sie in ihren Hallen rund 5000 Tonnen Streusalz gebunkert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen