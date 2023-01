Die Kinderklinik in Neuburg hat einen neuen Chefarzt

Dr. Daniel Vilser ist neuer Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Ameos Klinikum St. Elisabeth in Neuburg. Was er an seiner Aufgabe schätzt.

Die Übergangsphase an der Spitze der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Neuburger Krankenhaus ist vorbei. Nachdem Dr. Florian Wild die Aufgabe für 2022 kommissarisch geleitet hatte, wurde er Anfang des Jahres von dem Brandenburger Dr. Daniel Vilser als neuem Chefarzt abgelöst.

Vor seinem Start in Neuburg war der 46-jährige Daniel Vilser seit 2013 als Oberarzt und Leiter der Kinderkardiologie als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit der Subspezialisierung Neonatologie und Kinderkardiologie an der Universitätskinderklinik Jena beschäftigt. Ab 2019 kam die ärztliche Leitung der pädiatrischen Notaufnahme hinzu.

Nationales Ansehen erwarb sich der Mediziner mit seiner Expertise im Bereich Long Covid bei Kindern und Jugendlichen und als Leiter der ersten deutschlandweiten Long-Covid-Ambulanz für Kinder in Jena. Daniel Vilser ist außerdem Vizepräsident des "Ärzte- und Ärztinnenverband Long Covid". Er war zu diesen Fragestellungen als Experte im Gesundheitsausschuss des Bundestages geladen und fungierte im Oktober 2022 als Kongresspräsident des 1. Long-Covid-Kongresses in Deutschland.

Der neue Chefarzt der Kinderklinik in Neuburg schätzt das hochmotivierte Team

Daniel Vilser schätzt an seiner neuen Aufgabe in der Neuburger Kinderklinik das "hoch motivierte Team und die dort vorherrschende sehr gute klinische Grundausbildung" der Kolleginnen und Kollegen. "Wir sind in Neuburg in der Lage, ein sehr breites medizinisches Kompetenzspektrum anzubieten. Dieses vorzuhalten, ist in einer Kinderklinik mit so einem großen Einzugsbereich absolut notwendig. In der gesamten Region 10 behandelt die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an ihren beiden Standorten in Neuburg und in Ingolstadt als alleiniger Versorger sowohl die Basiserkrankungen als auch die speziellen Bedürfnisse der kranken Kinder und Jugendlichen. Mein besonderer Dank gilt auch Florian Wild, der die Klinik übergangsweise im Jahr 2022 führte und an mich übergeben hat", so der neue Chefarzt.

Die medizinische Betreuung von Kindern und Jugendlichen stellt einen wesentlichen Schwerpunkt am Ameos Klinikum St. Elisabeth dar. Im nördlichen Oberbayern ist es damit der einzige spezialisierte Schwerpunktversorger. Dazu zählen bereits Frühgeborene ab der 23. Schwangerschaftswoche. Für diese extremen Frühgeborenen hält die Klinik mit dem "Perinatalzentrum Level 1" am Klinikum Ingolstadt die höchste Qualifikationsstufe in Deutschland bereit. Das Behandlungsspektrum richtet sich außerdem an Kleinkinder, Kinder und Heranwachsende bis zum Alter von 18 Jahren sowie in sehr komplexen Fällen auch an Jugendliche über ihre Volljährigkeit hinaus.

Die Neuburger Kinderklinik ist für die gesamte Region 10 Anlaufstelle für alle somatischen Erkrankungen

Die Neuburger Kinderklinik ist für die gesamte Region 10 Anlaufstelle für alle akuten somatischen Erkrankungen. Zu ihren Behandlungsgebieten zählen außerdem die Kinderkardiologie, die Neonatologie und die Psychosomatik sowie eine Intensivstation für Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Auch ein sozialpädiatrisches Zentrum gehört zu ihrem Angebot. Es besteht eine enge interne Kooperation mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, um eine optimale fachübergreifende medizinische Behandlung sicherzustellen.

Der neue Chefarzt Daniel Vilser wird in Ergänzung dieses umfassenden Leistungsspektrums seine Expertise in Long Covid in Neuburg einbringen, vor Ort eine Long-Covid-Sprechstunde etablieren und die Klinik in Neuburg sowie in der Außenstelle in Ingolstadt weiter auf hohem Niveau halten. (AZ)