Die Kunst des Ringelstechens: Turnierspiele begeistern im Marstallhof

Die Turnierspiele gehören zu den Traditionsveranstaltungen des Neuburger Schloßfests. Hoch zu Ross versuchen die Reiter, das Ringlein zu stechen - und werden dafür mit viel Handgeklapper belohnt.

Fast bis auf den letzten Platz voll ist die Tribüne, auf der über 500 Zuschauer Platz genommen haben, als am Samstagnachmittag die zweiten Turnierspiele des diesjährigen Schloßfests stattfinden. Pferde und Reiter warten hinter dem Marstall auf eine weitere Chance, mit einer Schleife belohnt zu werden. Die besten drei Reiter eines Turniers bekommen eine, doch „das kleine Ringlein zu stechen, ist keine leichte Aufgabe“, erklärt der Herold Wolfgang Rüppel, „noch dazu im gestreckten Galopp“. Den „Turken“ zu treffen, scheint leichter zu sein, doch wie oft er sich dann im Kreis dreht, hängt davon ab, mit welcher Wucht die Lanze auf die Hand der Figur trifft. Vier Reiter und sieben Amazonen treten zum Turnier an.

Turnierspiele begeistern hunderte Besucher im Marstallhof

Seit Anfang Mai haben Pferde und Reiter auf einem Gelände bei Bergheim geübt, um die sensiblen Tiere an die Bedingungen des Schloßfests – Trommeln, Fanfaren, Gewusel und fliegende Fahnen - zu gewöhnen. Zunächst muss nach dem Auftritt der Jagdhornbläser noch ein gemischter Gäste-Fanfarenzug Aufstellung nehmen und den einziehenden hochherrschaftlichen Gästen Ehre erwiesen werden. Zwei Hofnarren machen ihre Späße dazu und üben das angemessene Handgeklapper mit dem Publikum. In einer kurzen Pause treten unterschiedliche Gruppen auf. Am Samstagnachmittag sind es ein Trupp Landsknechte und die Bogenschützen der Königlich-privilegierten Feuerschützengesellschaft Neuburg. Die treffen fast immer die Scheibe, die am Ende gespickt ist mit Pfeilen.

Seit 20 Jahren gibt es die Turnierspiele auf dem Neuburger Schloßfest

Wie schwer es dagegen ist, das an einem Galgen hängende Ringlein mit der Lanze aufzuspießen, zeigt der erste Durchgang der Reiter. Es fällt zwar oft zu Boden, aber mitnehmen können es nur „Josef von Auchsesheim“, ein erfahrener Reiter auf einem stattlichen Schimmel, und „Bärbel vom tiefen Graben“ mit einem furiosen Ritt. „Luzia vom Schwarzbachtal“ hat den Türken kräftig ins Rotieren gebracht und sichert sich Platz drei wie auch schon im ersten Turnier am Freitag.

Erfahrung zahlt sich aus, sagt „Rainer von der Längenmühl“, die drei neuen Reiterinnen und fünf neue Pferde müssten erst noch Erfahrungen sammeln. Rainer Martin ist der Reiterhauptmann, der mit dem 150 Mitglieder starken Reit- und Fahrverein schon zum zehnten Mal das Turnier durchführt, also bereits seit 20 Jahren. Bis zu 35 Mitglieder des Vereins sind mit dem Turnier beschäftigt, als Reiter, Bahnmeister, Festdamen und Schiedsgericht. Dies entscheidet am Ende, wer die begehrten drei Schleifen bekommt – und alle sind froh darüber, dass die Spiele allen Beteiligten so viel Spaß machen, weil alles so funktioniert – fast wie geplant, mehr oder weniger.