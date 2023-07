Die letzte Aufführung? Zukunft der Neuburger Kammeroper unsicher

Die Proben der Neuburger Kammeroper sind bereits am Laufen, zwei Einakter sollen auf die Bühne kommen. Dennoch ist die Freude gebremst und der Blick auf die Zukunft sorgenvoll.

Hölzerne Raumtrenner stehen auf der Bühne, dazu ein einfacher Tisch mit Stühlen, ein Besen lehnt an der Wand. Dazwischen Sängerinnen und Sänger in Jeans und Shirt - noch! Denn bald werden die gewöhnlichen Kleidungsstücke durch aufwendige Kostüme ausgetauscht, wenn es in die heiße Probenphase der Neuburger Kammeroper geht. Horst Vladar ist jetzt schon sehr zufrieden, wenn er auf sein kleines aber exquisites Ensemble blickt. Wären da nur nicht die Sorgen um die Zukunft.

Eigentlich gäbe es bei der Kammeroper nur Grund zur Freude. Die beiden ausgewählten Einakter, die diesmal auf die Bühne gebracht werden, sind passgenau für die fünf Sängerinnen uns Sänger, die neben Vladar selbst in die Rollen schlüpfen werden. Geplant sind die Opern "Vergebliche Vorsicht" und "List (oder) und Vernunft". Die Libretti stammen von Michel Jean Sedaine und die Musik von Pierre Alexandre Monsigny. Entstanden sind die Stücke, die der Opéra comique zuzuordnen sind, im 18. Jahrhundert. Es ist die Zeit der Renaissance, in der Göttersagen und Stoffe der adligen Gesellschaft in Mode waren - und Monsigny so gar nicht gefallen wollten.

Stattdessen widmete sich der Komponist lieber den einfachen Leuten. So geht es in „List (oder) und Vernunft“ um zwei Bauern, deren Kinder sich verlieben und heiraten wollen. Wäre da nicht die Ernte, die vor der Tür steht, und bei der das junge Paar doch dringend zur Hilfe benötigt wird. Da muss die Ehe also warten. Oder doch nicht? Romantische Wirrungen kommen auch bei "Vergebliche Vorsicht" auf die Bühne: Ein alternder Doktor will sein blutjunges Mündel zur Frau nehmen. Doch wenig verwunderlich schlägt das Herz der Begehrten bereits für einen Anderen. Mit einem wohldurchdachten Verwirrspiel sollen die Pläne des Doktors durchkreuzt werden.

Zukunft der Neuburger Kammeroper ist unsicher

Die Darsteller, die extra für die Termine in Neuburg aus Stralsund, Wien oder Berlin anreisen, sind mittlerweile bekannte Gesichter der Kammeroper. Da-yung Cho mimt in beiden Stücken die jungen Frauen, Semjon Bulinsky ist jeweils der junge Liebhaber. Denise Felsecker wird zur Haushälterin und zum Dofmütterchen, das die beiden Bauern überlistet. Udo E. Kaiser mimt einen alten Bauern und den heiratswilligen Doktor. Außerdem spielt Michael Hoffmann den anderen Bauern, der den Kindern die Ehe versagen möchte. Die Rolle des Kommissars übernimmt Horst Vladar selbst. "Ich kann es einfach nicht lassen", sagt der 81-Jährige strahlend.

Ans Aufhören will Vladar eigentlich gar nicht denken, doch ob es die Kammeroper in Neuburg in den nächsten Jahren noch gibt, scheint ungewiss. Schuld ist das gekürzte Budget, das der Verein von der Stadt bekommt. Gab es in den vergangenen Jahren immer eine Unterstützung in Höhe von 60.000 Euro, reduzierte der Kulturausschuss die Summe für 2023 auf 50.000 Euro. "Es war davor schon knapp, aber so können wir uns das auf Dauer nicht leisten", sagt Vladar.

Einmal könne man die fehlenden 10.000 Euro verschmerzen, doch langfristig könne er die Aufführungen mit diesem Budget nicht aufrechterhalten. "Alles ist teurer geworden, das spüren wir auch. Eigentlich bräuchten wir etwas mehr als 60.000 Euro, stattdessen bekommen wir deutlich weniger." Für die aktuelle Produktion komme man "gerade so" über die Runden, aber nur, weil man sich nach der Budgetkürzung für eine kleinere Besetzung entschieden habe.

Neuburger Kammeroper probt für 55. Produktion

Aus Horst Vladars Sicht ist die Entscheidung des Kulturausschusses enttäuschend, "viele unterschätzen den Wert von Kultur. Dabei ist sie auch gesundheitlich wichtig". Schließlich könne man bei einer Opéra comique aus vollem Herzen lachen und das halte eben gesund. Zudem engagieren sich Horst Vladar und seine Frau Annette für mehr kulturelle Bildung an den Schulen. Bei den Proben waren bereits mehrere Schulklassen zu Besuch. "Damit haben wir schon vor Corona angefangen, danach ging es durch die Maßnahmen erst einmal nicht. Dann war es etwas mühsam, den Kontakt wieder aufzubauen, aber dieses Jahr läuft es wieder gut", sagt Annette Vladar.

Gerne möchten die beiden Augsburger, die die Kammeroper in Neuburg ins Leben gerufen haben, ihr Engagement auch in Zukunft fortsetzen. Denn die Begeisterung für die Arbeit habe man bis heute nicht verloren. Mit großer Vorfreude blicken die Vladars und ihre Sänger auf die kommenden Aufführungen der mittlerweile 55. Produktion, die für den 22. und 23. Juli sowie für den 28., 29. und 30. Juli geplant sind. Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater. Karten gibt es bei der Tourist-Information und im Bücherturm für einen Preis zwischen sieben und 32 Euro zu kaufen.