Die letzte Saison mit Präsident Harry Zitzelsberger steht bevor

Die Burgfunken sind schon in Vorbereitungen für die neue Saison 2023/2024 - das letzte Jahr mit Harry Zitzelsberger als Präsident des Faschingsvereins.

Gut aus der Corona-Zwangspause gekommen und mit voller Kraft ins Vereinsleben gestartet, das sind die Neuburger Burgfunken. "Wir haben den Übergang so gut wie möglich geschafft", sagte Präsident Harry Zitzelsberger bei der Mitgliederversammlung im Café Zeitlos in Neuburg. Er blickte zurück auf ein gutes Jahr und auf eine erfolgreiche Saison mit dem Prinzenpaar Nico II. und Anna I., dem Kinderprinzenpaar Maximilian III. und Zoe I. und weiteren wichtigen Teilnehmern der Saison.

80 Bilder Große Show in der Parkhalle: Das große Gardetreffen der Neuburger Burgfunken Foto: Holger Meilinger

Die Sommertanzgruppe Fame Step startet wieder voll durch. Lob vom Chef gab es für das gesamte Trainerteam und alle Aktiven „denn ihr seid es, was die Burgfunken ausmacht“, so Zitzelsberger. Auch die kommende Saison ist bereits fest terminiert, und alle Funktionen im großen und kleinen Hofstaat sind festgelegt. Mit zehn Veranstaltungen, angefangen von der traditionellen Vorstellung am Schrannenplatz am 11.11.23 bis hin zum Kehraus am 13. Februar 2024, haben die Burgfunken wieder alle Hände voll zu tun.

Auch im restlichen Jahr 2023 haben die Burgfunken noch einiges vor. Neben der Sommersaison der Tanzgruppe Fame Step, die ab Anfang Juni starten wird, sind für die aktiven Mitglieder viele interne Termine geplant. Aktuell bereiten sich die Burgfunken auf das Neuburger Schloßfest vor, wo sie mit ihrem Karten- und Würfelzelt erneut mit dabei sein dürfen. Der aktuelle Mitgliederstand beläuft sich aktuell auf 425. Der Schatzmeister bedankte sich bei allen Gönnern, Helfern und den für den Verein sehr wichtigen Sponsoren.

Bevor es an die Ehrungen für langjährige Mitglieder ging, bedankte sich Zitzelsberger bei seiner Stellvertreterin Michaela Beric. Sie wird bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2024 noch mehr mit den Vereinsgeschäften vertraut gemacht, um dann zu einer perfekt vorbereiteten Präsidentin zu werden. (AZ)

Burgfunken-Ehrungen 2023: Die Burgfunken haben verdiente und langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Foto: Mira Meilinger

Ehrungen bei den Burgfunken: