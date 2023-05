Die Mallet-Connection präsentiert einen Genremix in Neuburg

Plus Bei der Veranstaltungsreihe "Kleine Konzerte" in der Schlosskapelle tritt ein Vater-Sohn-Gespann auf.

Vielfältig, facettenreich und mitreißend war der "Dank an alle Mütter", den Sebastian (Sopran- und Altsaxofon) und Bernhard (Marimba-/Vibrafon) Reitberger, die "Mallet-Connection", am Muttertag im Rahmen der "Kleinen Konzerte" musikalisch aussprach. Die Klänge beider Instrumente, wohl eine eher seltene Kombination, passten harmonisch perfekt zusammen, ergänzten sich, gaben einander Raum und Unterstützung. Musikstücke aus Klassik wechselten mit Jazz, mit Weltmusik und begeisterten.

Das Programm begann im Mittelalter, "Cabezón", einem spanischen Komponisten gewidmet, erfreute mit gleichmäßigem, sattem Fluss des Blasinstrumentes, technisch einwandfrei beherrscht vom Debütanten Sebastian Reitberger und mit wirbelndem Schlägelspiel des aus Neuburg stammenden furiosen Schlagwerkers Bernhard Reitberger, das fragile Töne und atemlose Läufe dagegensetzte. Mystisch düstere Klänge waberten bei der dreisätzigen Suite aus dem Songbook David Maslankas durch den Raum, schwangen sich jubelnd im zweiten Satz auf, untermalt vom Ostinato des Stabspiels, und endeten fast elegisch mit Ave-Maria-angehauchten Akkorden und enormer Dynamik in der Liebeserklärung des Komponisten an seine Frau.